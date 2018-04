VIDEO Iza ponoći završila maratonska rasprava o Istanbulskoj

Foto: Pixsell/Patrik Macek



OKO 10 minuta nakon ponoći završila je maratonska saborska rasprava o ratifikaciji Istanbulske konvencije, koja je počela oko 15 sati.



Kao što je i bilo očekivano, protivnici i zagovornici ratifikacije konvencije nisu se međusobno uvjerili u ispravnost svojih stavova.



Protivnici ratifikacije iznosili su mahom slične argumente, iste one o "rodnoj ideologiji" koje već mjesecima slušamo iz crkvenih krugova. S druge strane, zagovornici ratifikacije uporno su naglašavai da se radi o konvenciji čiji je primarni cilj zaštita žena od nasilja.



Glasanje o ratifikaciji Istanbulske konvencije očekuje se u petak, ali već sada je poznato da će protiv ratifikacije biti više od 10 HDZ-ovih saborskih zastupnika.





Tijek rasprave:

12:15 Raspravu je u ime predlagatelja, dakle hrvatske vlade, završila ministrica obitelji Nada Murganić, koja je još jednom apelirala na zastupnike da shvate da se ratifikacijom Istanbulske prvenstveno pojačava borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.



12:05 "Nadam se da ovaj napor i ove prijetnje i ovaj pritisak koji zastupnici HDZ-a trpe oko ovoga neće biti kompenziran na rješenjima o zakonu o abortusu, medicinski potpomognutoj oplodnji i Obiteljskom zakona", poručio je SDP-ov Arsen Bauk.



23:45 Ines Strenja Linić pročitala je pismo jedne zlostavljane žene te najavila svoju podršku ratifikaciji Istanbulske konvencije.



23:30 Za riječ se javio Miro Kovač, još jedan od HDZ-ovaca koji se protivi ratifikaciji Istanbulske konvencije. "Ja ću postupiti po svojoj savjesti i neću moći podržati ratifikaciju Istanbulske konvencije, ali ostajem normalan čovjek, i borit ću se svaki dan da nema nasilja", rekao je Kovač.



23:00 Branimir Glavaš iz HDSSB-a pohvalio se kako vjeruje u Boga i da je pripadnik Katoličke crkve, no glasat će "po svojoj savjesti, po svojem uvjerenju i svojem političkom stavu. Istanbulska nije Sotona, nije crni vrag kako govore naši fratri. Protiv toga sam, kao i protiv poziva na prosvjede, kako onih prije deset dana, tako i onih sutra. Nije misija crkve huškati i pozivati na prosvjede", kazao je Glavaš.



Naveo je kako ima pravo sumnjati u nešto drugo i sumnjati u djelovanje crkve s oltara u kojima se svećenici direktno obraćaju zastupnicima i govore im kako će glasati.



"Je li to pastir i pastirska retorika?", pitao je Glavaš za svećenika koji je rekao da će izbaciti iz crkve sve one koji budu u petak glasali 'za' ratifikaciju konvencije.

22:50 Saša Đujić iz SDP-a kazao je kako se ne slaže sa Stierom te kako je pravo svakoga od zastupnika da razmišlja u glasanju svojom glavom.



"Mi smo bili svjedoci prosvjeda prije desetak dana, a bit ćemo i svjedoci sutrašnjeg prosvjeda u Splitu koji će biti pun ljubavi i svega prekrasnog. Danas sam vidio da te poruke ljubavi šire agresivni desničari i drago mi je da je premijer uspio progurati konvenciju pored njih. Dobivamo poruke na Fejsu, sve su polupismene ali ih razumijemo. Nadam se da će rasprava o crkvi u politici ići dalje pa da ćemo i otvoriti pitanje vatikanskih ugovora. Kad se veliki vjernici pozivaju na nauk Boga i Isusa Krista, neka se bave vjerom, a politiku neka puste političarima", kazao je Đujić.



"U petak, kad ratificiramo Istanbulsku, u Hrvatskoj neće biti više homoseksualaca, neće ulicama hodati ljudi s dvije glave, sve će ostati jednako kako je i do sada bilo", dodao je Đujić i kazao kako je Istanbulsku trebalo ratificirati još prije, bez puno pompe oko svega toga.

22:40 Nezavisni Marko Vučetić kazao je kako su ljudska prava i religijska prava te da je život temeljno ljudsko pravo. Kazao je kako mu nitko ne bi trebao reći kako će glasati u petak. "Nitko mi u uho, savjest, slobodu, u moje metafizičko biće, neće došaptavati kako su glasati. Spol je biološka kategorija, ali tvrditi da smo mi samo biološka bića je loše. Otišli smo u genitalnu politologiju koja je potpuno pogrešna", kazao je Vučetić.



"Pitanje je hoćemo li priznati da su žene koje smo historijski mi, muškarci, maltretirati. Mi smo godinama, stoljećima, žene izlagali nasilja. Sad smo napokon odlučili da ćemo izaći iz nasilja. Humanizirati svijet možemo samo priznanjem da smo nepravedno postupali prema ženama", dodao je Vučetić. Kazao je kako će glasati za ratifikaciju Istanbulske konvenciju jer smatra da ima odgovornost prema svim ženama svijeta.

22:35 Marko Sladoljev iz Mosta kazao je kako je ratifikacija Istanbulske konvencije za njega priznanje da smo nesposobni. "Nesposobni smo sami zaštititi žene", dodao je i pitao zašto se onda nije prepisao slovenski ovršni zakon, ali i neki drugi zakoni koji bi riješiti velike probleme hrvatskih građana.



Za sigurne kuće je kazao kako se radi o konceptu dvostrukog kažnjavanja žrtava jer se žrtve vade iz obiteljskog doma, a ne nasilnik. Poručio je kako će svoj stav o konvenciji izreći na glasanju u petak.

22:25 Joško Klisović iz SDP-a kazao je kako u sabornici nije čuo niti jednog zastupnika koji se protivi zaštiti žena protiv nasilja. "Ostalo, što je dominiralo raspravom je čisto politikanstvo i zauzimanje pozicija u stranci i u politici. Mi pokušavamo pružiti svjetski standard za zaštitu žena od nasilja. Interpretativna izjava koja ide uz konvenciju nije besmislena ali je nepotrebna. Bespredmetna je jer rodne ideologije nema. A nema je jer je nitko ovdje danas nije znao definirati", kazao je Klisović.



"Ova konvencija ne uvodi treći spol. Spol je biološka, a rod je sociološka kategorija i tu nema nikakvih zamjerki", dodao je Klisović. Ne vidi ništa loše u tome da muškarci nose haljine i lakiraju nokte. "Niti jedan spol ne može trpiti određenu rodnu ulogu samo zato što se radi o tome da je netko žena, a ne muškarac", smatra Klisović. Problem vidi u tome što žene dobivaju manju plaću za isti posao od muškaraca. "Pred zakonom i u društvu mora postojati ravnopravnost među rodovima", kazao je Klisović.

22:15 Bojan Glavašević iz SDP-a kazao je da je SDP trebao ratificirati Istanbulsku konvenciju. "U zakone koje sam ja pisao, a najvažniji je o žrtvama seksualnog nasilja, Istanbulska konvencija je implementirana", kazao je Glavašević.



"Što se tiče rodne ideologije, ne možemo govoriti o rodnoj ideologiji bez da govorimo i radikalnim neokonzervativcima. Rodna ideologija, zapravo, ne postoji. To je nešto što je radikalni neokonzervativni pokret u Europi i Hrvatskoj izmislio kako bi ušao u političku arenu u Hrvatskoj ali i u Europi", dodao je.



"Rodna ideologija, jedina koja postoji, je ona koja postoji u našem društvu, a zove se patrijarhat", kazao je Glavašević. "U interpretativnoj izjavi se ograđujemo od nečega što ne postoji, a u tom smislu SDP će predložiti brisanje tog članka kako ne bi došlo do manipulacije s čitavim nizom građana u Hrvatskoj", dodao je Glavašević.



"Tu je pitanje i stava Biskupske konferencije u Hrvatskoj. Koliko mandata su za sabor dobili hrvatski biskupi? Iako se nisu kandidirali na izborima i nemaju svoje ljude u parlamentu, imaju svoje zastupnike u saboru. Crkva nije demokratska organizacija, oni ne tretiraju muškarce i žene kao jednake i njima to nije sporno. Kad se takav ustroj pokuša precrtati na društvo, onda imamo problem jer je naša država sekularna. Crkva u Hrvata upustila se u političke okršaje i odlučivanje u Hrvatskoj. Kampanje, pisma, pozivanje zastupnika i zastupnica na određeni način djelovanja, bijesne propovijedi, poput one u Sisku, nisu primjereni. Imali smo prilike vidjeti da crkva ne pozicionira ženu nigdje, za njih su žene drugotne. U onom trenutku kad se sloboda drugoga pokuša ugroziti, onda imamo problem. Crkva je prekršila svoje poslanje", kazao je Glavašević.

22:00 Nezavisni Vlaho Orepić kazao je da ljudi koji će sutra biti u Splitu na prosvjedu griješe. "Njih je netko uvjerio da im je ugrožen sustav vrijednosti u njihovom životu. Ne možemo izaći iz samog dokumenta o kojem se govori, o Istanbulskoj konvenciji. U njemu nema dokaza da se odvaja rod od spola. Definicija roda je ponuđena, ona je takva kakva je, a spol je definiran biološki", kazao je Orepić i dodao kako tu nema mjesta za puno kalkuliranja.



"Zabrinjavajuće je da je rodna podjela nastala problem u društvu i ishodište podjele i ovako podijeljenog društva. Javljaju se nekakvi suverenisti - zaštitnici vjere i obitelji. Istanbulsku konvenciju su radili stručnjaci. Ratifikacija konvencije je stvar političke odgovornosti i dosljednosti i trebamo znati da je to pozicija jedne ozbiljne države", dodao je Orepić.



"Ponuđena je interpretativna izjava koja je poput ponuđene ruke, razumijem ljude kojima je potrebna i koja ih usmjerava tamo gdje im je potrebno. Ne mogu se suzdržati da ne kažem kako imamo ovih dana činjenicu i tezu ili stav. Kad ljudi napadaju osobu, a ne ono što ta osoba govori, budite sigurni da je njihov napad neargumentiran i oni manipuliraju masama", kazao je Orepić.

21:40 Grozdana Perić iz HDZ-a kazala je kako je nekoliko puta pročitala Istanbulsku konvenciju. Pita se "kako to da o ovome više ne govore žene s obzirom da su upravo one najviše ugrožene i konvencija se tiče najviše njih?". "Zar je moguće da se ne prepoznaje da takvih slučajeva i takvih problema ima i zbog čega se nasilje nad ženama u ovom slučaju nam treba priznati (ili ne priznati) muškarci? Postoji li nasilje nad ženama?", pitala je Perić.



Dodala je da sve što je nabrojano u konvenciji postoji u našem društvu: silovanja, sakaćenje, seksualno nasilje i to bi trebalo biti poticaj za formiranje mišljenja. "Ne mogu prihvatiti to da moje mišljenje bez obzira na sve formira jedna institucija i da se samo njega treba držati", komentirala je podsjećajući na crkvu i događaje koji su bili aktualni ovih dana.



"Zbog čega, nakon silnih godina glasa, mi žene ne bi smjele reći da imamo problema u obitelji i rješavati to na način da su zaštićene i žene i djeca. Katolički nauk njeguje tri "O" - obitelj, obrazovanje i odgoj. Moramo, u tom slučaju, poštivati da je obitelj svetinja u kojoj se stvaraju djeca, novi suvereni ljudi koji će u novi život ponijeti sve što su naučili unutar obitelji. Ne mogu se složiti s činjenicom da zabadamo glavu u pijesak i da se ne možemo suočiti s činjenicom da nasilje postoji i da se obitelj treba zaštititi, a nasilje obilježiti, detektirati i procesuirati. Konvenciju smatram civilizacijskim dosegom", zaključila je Perić.

21:25 Davor Ivo Stier iz HDZ-a najavio je da će glasati protiv. "Problem je u tome što se u Istanbulskoj konvenciji odvaja rod od spola. Radi se o ideološkom pristupu", kazao je Stier. "Ne radi se tu o vjerskoj dogmi nego o razumu", dodao je.

"Interpretativna izjava ne otklanja bitne dijelove, naprotiv, rod se mora tumačiti odvojeno od spola", kazao je Stier. "Rod i spol su dva različita pojma. Stvar je u tome da rod može biti odvojen, pa čak i različit od spola. To su neke stvari koje se moraju definirati", kazao je Stier.

"Kršćanska demokracija poznaje poštivanje drugih stavova. Poštujem svakoga od vas, poštujem da imate drugačije stavove od mene. U petak, na glasanju, nemojte tražiti od mene da ne slušam svoju savjest", dodao je. "Samo slobodan čovjek može gledati očima u oči svoj narod", zaključio je Stier.

21:05 Vesna Pusić iz stranke GLAS kazala je kako je dobro što je konvencija došla na raspravu. "Prema konvenciji, muškarac koji je nasilnik u obitelji je kriminalac, što je značajni pomak u dobrom pravcu. Drugi značajni pomak, poznavajući našu kulturu i život, više neće biti nužno da kazneni progon ovisi samo o prijavi žrtve nego se kazneni progon nastavlja i ako žrtva povuče prijavu", kazala je Pusić.

"Ja ne želim da me netko suvereno tuče. Ja želim standarde prema kojima ljudi i djeca imaju pravo na više standarde", dodala je. "Bitno je da svatko tko se upušta u nasilje zna da će biti kažnjen", kazala je Pusić.

20:50 Peđa Grbin iz SDP-a je ukazao na velike brojke neprijavljenih slučajeva nasilja u kojima se žene boje prijaviti nasilnike. "Svjedoci smo da sredina puno gore tretira žrtve kaznenog djela protiv spolne slobode nego one koji su ga počinili", kazao je Grbin. Pozvao je zastupnike da u petak glasaju za ratifikaciju.

"Ima onih koji u ovoj konvenciji nalaze nešto drugo i mi danas moram ovdje govoriti što ova konvencija znači. Mi moramo govoriti kako ova konvencija ima uključene odredbe koje se odnose na pitanja zastare, kažnjavanja, prevencije i sve ostalo vezano uz nasilje nad ženama", dodao je navodeći i kako se u konvenciji definiraju prisilni pobačaj, prisilno genitalno sakaćenje i slični slučajevi koji nisu nužno u našoj tradiciji.



"Nisam danas dobio odgovor u saboru o tome što je rodna ideologija, no ja ju nisam niti našao u konvenciji", kazao je Grbin. Grbin se ispričao što Istanbulska konvencija nije ratificirana još u vrijeme kad je SDP bio na vlasti. Sramotnim je nazvao strašenje hrvatskih građana i puštanje kojekakvih priča kojim bi se ljudi morali opterećivati. "Jedna od tih priča potekla je i iz Katoličke crkve.



Vatikansko glasilo je prije četiri godine pisalo kako je Istanbulska konvencija 'korak naprijed' u borbi protiv nasilja nad ženama", kazao je pitajući se što se dogodilo u tih četiri godine. Smatra interpretativnu izjavu nepotrebnu i suvišnu jer se njom ne mijenja ništa u konvenciji. "Jedina rodna ideologija o kojoj može biti govora u Hrvatskoj je patrijarhat i protiv nje se trebamo boriti", zaključio je Grbin.

20:45 Goran Aleksić iz stranke SNAGA pojasnio je što je rod te koje su rodne uloge u društvu. "Ne postoje rodne uloge u društvu, osim bioloških. Rod ne postoji, sociološki, jer muškarac može raditi sve što i žena i obratno. Tih uloga više nema, to je prošlost i s tim je gotovo. Rodno utemeljeno nasilje nad ženama je nasilje koje se može dogoditi kad se sklopi brak i onda muškarac očekuje da žena kuha, sprema, pegla, sama odgaja dijete, a muškarac landra po vani. To je rodno utemeljeno nasilje", kazao je Aleksić.



"Netko je možda homoseksualac ili biseksualac. Netko se ne osjeća dobro u svojem tijelu. Netko se ne osjeća dobro jer se dogodila pogreška u stvaranju čovjeka, poremetile su mu se stvari u organizmu ali iako je rođen kao muškarac, on se ne osjeća tako. On treba mijenjati spol jer je, zapravo, žena. Konvencija štiti takve ljude i ne vidim tu ništa sporno. Takvih je ljudi možda stotinu u Hrvatskoj, i to nije viroza, neće se prenijeti zrakom", kazao je Aleksić.



"Ja sam s pet godina igrao se pod stolom i gledao ženama pod suknje. Znao sam već tada da nisam homoseksualac. Ljudi se bore protiv babe roge koju vide u Istanbulskoj konvenciji umjesto da se bore protiv čudovišta, a to su banke sa svojim kamatama. Borite se s nečim što je apstraktno", dodao je Aleksić.



"Isus Krist bi potvrdio Istanbulsku konvenciju jer mlade treba poučiti da postoje drugačiji koje treba poštovati. Ova konvencija ih štiti na papiru. Hoće li ih zaštititi drugačije, vidjet će se kasnije. Zapitajmo se koliko smo iskreni prema sebi, ljudima koje zastupamo i koliko zastupamo njihove interese", kazao je Aleksić.

20:25 Ivan Lovrinović iz stranke Promijenimo Hrvatsku kazao je: "Istanbulska konvencija neće postići ništa u zaštiti žena, ona je ideološka hrana za dvije velike stranke, posebno za HDZ koja želi ostati na vlasti. Ono što vidimo, dio po dio, korak po korak, vladajuća struktura sve više se otkida od nacionalnog identiteta. Činjenica je i da hrvatske institucije nisu u stanju zaštiti žene od nasilja. Ovo je ideologija, ovo je stvaranje lažne slike društva. Za to vrijeme propada brodogradnja".



"Za velike probleme nema rješenja, zato su dobra ideološka pitanja kako bi se skrenula pažnja na ono što i nije problem. U konvenciji je prisutan problem roda. A problem je i to što predsjednik vlade uvjerava sve kako ideologije tamo nema, kao da su svi nepismeni", dodao je Lovrinović. "To je sve samo kamilica, za kratkotrajnu upotrebu", kazao je komentirajući interpretativnu izjavu.



"Na žalost, nikakva međunarodna konvencija neće riješiti problem nasilja ako se s njim ne uhvatimo ukoštac na nacionalnoj razini", kazao je Lovrinović tražeći striktno provođenje zakona jer se "samo tako mogu riješiti problemi". "Dosta nam je svađanja, podjela i siromaštva. Hrvatskoj trebaju novi ljudi koji neće uvoditi ideologiju već se boriti za interese žena, protiv nasilja i za zaštitu obitelji", zaključio je svoj govor Lovrinović.

Između replika, bila je i ona SDP-ovog Željka Jovanovića koji je kazao da se njegova stranka bori za "Istanbulsku konvenciju jer je jedino to prava borba za zaštitu žena". Peđa Grbin nastavio je sa svojim upitima zastupnicima o tome što je, zapravo, rodna ideologija. "Mene, kao jednog notornog neznalicu, kad se već pozivate kao argument u borbi protiv konvencije, kao i sve nas poučite što je to rodna ideologija", pitao je Grbin Lovrinovića.



Lovrinović mu je poručio da je premlad došao u parlament i da ga je "očito zahvatio virus" kao i ostale. "Žene treba zaštititi ali ne papirnato nego pravno", kazao je Lovrinović.

20:00 Dragana Jeckov iz SDSS-a kazala je kako se na jedno prijavljeno silovanje dogodi više onih koji ne budu prijavljeni. "Kad dođe do silovanja, kao i kod donošenja presuda u slučajevima u kojima se sudi zbog silovanja, svjedoci smo stereotipa u kojima je okrivljeni oslobođen jer nije mogao znati da žena ne želi seksualni odnos jer je obučena provokativno, u pidžami i ona je njega izazivala", kazala je Jeckov.



Dodaje kako je slučaj "bacanja noža pored kreveta sud rastumačio kao 'mačističko' ponašanje". Problem je i ispitivanje "žrtve o privatnom životu u kojem se traže razlozi za silovanje koje se dogodilo". Jeckov je kazala kako čak niti silovanje u braku "ne može biti privatna stvar već se o tome mora jasno i glasno govoriti".



Još jednom je podsjetila da je u pet godina u Hrvatskoj ubijeno 91 žena, a većina tih ubojstava žena počinili su njihovi supruzi ili partneri.

19:40 Za riječ se javila ministrica obitelji Nada Murganić koja je prozvala zastupnike zbog njihova odnosa prema ženama, posebice prema njoj. Pozvala je posebno zastupnika HRAST-a Zekanovića da da ostavku ukoliko mu ne odgovara ono što se događa. Prozvala je sve one koji se ne slažu s ratifikacijom Istanbulske i podsjetila na svojevremeni citat jednog od zastupnika: "Nisi ti, draga moja, za mudraca, ti si za mradraca". "Ova rasprava pokazala je kako mi ovdje uopće ne razumijemo o čemu pričamo i o čemu ćemo glasati", dodala je Murganić.



"Ova ministrica se trudi raditi ma koliko se vi trudili omalovažavati rad žena u ovom parlamentu", zaključila je Murganić.



Zekanović joj je odgovorio da ju je jedini branio zbog čokoladica u katoličkom vrtiću. Predsjednik sabora Jandroković mu je izrekao drugu opomenu i isključio ga iz daljnje rasprave. Replicirao joj je i Arsen Bauk sa savjetom da smijeni Hrabar i radnu skupinu s kojom je u timu.

19:00 Hrvoje Zekanović iz HRAST-a ostao je pri tvrdnji da je u Istanbulskoj konvenciji definirana rodna ideologija. Kazao je da mu je žao HDZ-a i njegove nevjerodostojnosti. Pozvao je zastupnike da se izjasne protiv ratifikacije konvencije. "Katolički biskupi su bili jasni i eksplicitni u svojim napisima", argumentirao je svoj poziv Zekanović. "Imamo šizofrenu situaciju, ja ne bih bio u stranci u kojoj se ljudi ne slažu oko ključnog pitanja poput ove konvencije", dodao je Zekanović.



"Pogledajte dokument koji su napisali hrvatski biskupi i koji podržavaju hrvatski svećenici, to je ključno", pozvao je Zekanović. "Sedam zemalja Europe nikad neće glasati za konvenciju. I nije to izum katolibana nego politika uviđa kako je ovo sporno", dodao je. Najavio je kako nakon ovoga slijedi velika koalicija HDZ-a i SDP-a ali i raspad Mosta. Kazao je kako je "hrvatski narod preživio već svašta pa će preživjeti i ovu političku nekorektnost i izdaju".



Peđa Grbin iz SDP-a je od njega zatražio da ga pouči o tome što je to, zapravo, rodna ideologija. Zekanović mu je odgovorio kako ga smatra jednim od najpametnijih zastupnika. "Ja sam sada pronašao definiciju rodne ideologije na internetu, ukucajte i vi pa vidite", Zekanović je savjetovao Grbinu.

Gordan Maras iz SDP-a pitao je Zekanovića, poput svojih kolega koji su prethodno replicirali, što je to rodna ideolocija. Upozorio je da 66 posto građana podržava ratificiranje Istanbulske, a samo 22 posto to ne podržava. Kao i njegovi prethodnici, dobio je Zekanovićev savjet da progoogla o čemu se radi.

"Što je to rodna ideologija možete vidjeti na primjeru Norveške, Švedske, kao i Kanade koja je izbrisala riječi 'otac' i 'majka' već ima 'roditelj 1' i 'roditelj 2'", odgovorio mu je Zekanović. Mirando Mrsić iz SDP-a mu je na to izrazio sućut zbog težnje da se u Hrvatskoj "ograniče ljudska prava".

Jedna od replika bila je i ona SDSS-ove Dragane Jeckov. Ona se odlučila replicirati na srpskom jeziku, na što ju je Zekanović napao. "Govorite hrvatski, platite si tečaj, da se možemo razumjeti", odgovorio joj je Zekanović.

18:40 Mirando Mrsić iz SDP-a kazao je kako se u ratifikaciji Istanbulske konvencije radi o "civilizacijskom iskoraku". Dodao je da je Istanbulska konvencija "u nedostatku kvalitetnijih tema" bila tema kojom je Vlada "zabavila narod", kako se ne bi potegnule ozbiljnije teme koje muče građane.

Mrsić smatra da je ministrica Nada Murganić podržala obiteljsko nasilje svojom izjavom da je "to tako u braku". Zamjerio je zastupnicima Živog zida koji nisu prisutni na raspravi o konvenciji. Pozvao je kolege da se uključe u raspravu i podrže konvenciju pa time pokažu kako im je "stalo do zaštite od nasilja u obitelji i zaštite žena".

Replicirao mu je Petar Škorić iz HDZ-a zbog "izričaja, vrijeđanja hrvatskog naroda...".

Za repliku se javio i Gordan Maras koji je kazao da je žalosno što se u saboru ne raspravlja o Agrokoru, stotini tisuća ljudi koji su pobjegli iz Hrvatske, Ini, "ne raspravlja se o masu stvari koje su zaista važne" već o konvenciji koja će i tako biti usvojena.

Mrsić je rekao da očekuje raspravu o ženama koje su zaposlene na određeno vrijeme, neplaćene, s manjim mirovinama, "Istanbulska konvencija nije konvencija na koju bi trebalo trošiti vrijeme".

18:20 Domagoj Hajduković iz SDP-a smatra kako je malen broj onih koji su pročitali Istanbulsku konvenciju. "Da smo ju odmah stavili na glasanje, ova priča i gungula bi odavno završila. Protivnici konvencije su protiv nasilja nad ženama, ali... Žalosno je da postoji taj 'ali'. Javnost se zbog konvencije plaši bradatim ženama, pedofilima, muškarcima u ženskim wc-ima, silovanjima i sličnim stvarima", kazao je Hajduković.



"Volio bih da oni koji govore protiv konvencije sa istim tim žarom govore protiv gladi i odlazaka iz Hrvatske, da jednako tako govore i o blokiranima, Agrokoru i ostalim problemima koji su prisutni u našem društvu. Istanbulska je odavno trebala biti donesena i dio zakona. Interpretativna izjava je višak kojeg nije trebalo ugrađivati u dokument", dodao je. Kazao je kako bi najradije tu izjavu izbacio iz konvencije. Pitao je zastupnike o tome u koliko su sigurnih kuća bili, na što mu je odgovorio Hrvoje Zekanović iz HRAST-a.

"Pitam vas, koji se pozivate na kršćanstvo - koliko košta život jedne žene? Koliko košta nasilje nad jednom ženom?", kazao je u svojem govoru Hajduković. Smatra da je Hrvatska zemlja u kojoj nasilje ne bi smjelo postojati, zemlja u kojoj se svatko osjeća sigurno i prihvaćeno. "Glasajući za ovu konvenciju glasamo korak bliže takvoj Hrvatskoj", zaključio je svoj govor.

18:00 Branko Bačić iz HDZ-a kazao je ocijenio je govor oporbe kao "huškački". Smatra da su podaci o nasilju nad ženama, koje je u predstavljanju Istanbulske konvencije iznio premijer Andrej Plenković, strašni. "Istanbulska ne promiče rodnu ideologiju. Tu je i interpretativna izjava koja je sastavni i integralni dio zakona i on služi tome da rodna ideologija ne dolazi kao obvezujuća", kazao je Bačić. Objasnio je da je za njega rodna ideologija "uvođenje trećeg spola, izmjena definicije braka, posvajanje djece u istospolnim zajednicama i slično".



Replicirao mu je Arsen Bauk koji se prepoznao kao "huškački" govornik i rekao da je on samo upozoravao na nešto što "se valja već nekoliko godina", a kao primjer je naveo i prosvjedni skup u Splitu na kojem je rečeno da se "ne radi o prosvjedu protiv Istanbulske nego o prosvjedu protiv Vlade".



Replicirao je i Marko Vučetić iz Mosta koji je rekao da je glasanje za ratifikaciju glas za borbu protiv nasilja nad ženama. "Čovjek koji sam sebi postavlja ciljeve u ovom dokumentu neće vidjeti ono što nema, a to je rodna ideologija već će vidjeti ono što ima, a to je nasilje nad ženama", kazao je Vučetić.

17:55 Miro Bulj je u pojedinačnoj raspravi kazao kako se u narodu pojavila rasprava u kojoj "ne postoje nikakvi argumenti nego samo postoje vrijeđanja". Dodao je kako zastupnici koje je narod birao imaju pravo glasati o Istanbulskoj prema svojoj savjesti.

"Hrvatska država mora biti suverena, ona ne smije slušati diktate iz Bruxellesa", kazao je Bulj. "Nitko nije za nasilje prema ženama", kazao je i dodao kako su žene - radnice roblje privatnicima i kako i njima treba zaštita. Bulj je kazao da prisiljavanje zastupnika na glasanje "za konvenciju" nije demokratsko. "Osobno smatram da Hrvatska može preko parlamenta, policije i ostalih institucija urediti državu i riješiti problem onih koji tuku žene", kazao je Bulj. Zaključio je svoj govor riječima da neće podržati Istanbulsku.

17:45 U ime Kluba zastupnika HNS-a govorila je Marija Puh. "Ja u konvenciji nisam naišla na rodnu ideologiju već se u njoj govori o rodnoj ravnopravnosti", kazala je Puh. Dodala je kako je rodna ravnopravnost nešto čega se trebamo držati u 21. stoljeću i da žene trebaju biti ravnopravne.

Puh je kazala kako je u javnosti iznesena masa neistinitih činjenica kako bi se "moglo upravljati masama" koje tekst konvencije nisu pročitale, a koje su povedene u prosvjede protiv ratifikacije. "Nažalost, u obranu nedonošenja Istanbulske konvencije, širila se mržnja i netolerancija", kazala je Puh.

"Donošenje ove konvencije je pobjeda svake žene koja trpi nasilje i donošenje ove konvencije je pobjeda civiliziranog društva", zaključila je svoj govor Marija Puh iz Kluba zastupnika HNS-a. Sabor dalje nastavlja pojedinačnim raspravama.

17:21 U ime Kluba GLAS-a govori predsjednica te stranke Anka Mrak Taritaš.

"Manipulira se osjećajima svih nas u ovoj raspravi o Istanbulskoj konvenciji. Elementarno bi to bilo pročitati pa da vidimo gdje piše da će biti roditelj jedan i roditelj dva ili da će muškarci ulaziti u ženske wc-e. Ja to nigdje nisam pročitala", poručila je Mrak Taritaš.

17:17 U ime kluba zastupnika HSS-a govorio je Krešo Beljak. Čestitao je Plenkoviću što je Hrvatsku doveo u 2018. godinu.



Istaknuo je da u Hrvatskoj ne funkcioniraju institucije koje bi trebale zaštititi žene.

"HSS je prva stranka u Hrvatskoj koja je stala u obranu žena i to prije 100 godina.HSS je dao prvu hrvatsku političarku", rekao je Beljak.



Na kraju je poručio da će klub zastupnika HSS-a glasovati za ratifikaciju Istanbulske konvencije.

16:59 Za govornicom je Zlatko Hasanbegović iz Neovisnih za Hrvatsku.

"Vještom medijskom manipulacijom nametnuto je da su protivnici ratifikacije nasilnici nad ženama, katotaliban, zatucani konzervativac... Ili su oduševljeni sljedbenik Junckera, Plenkovića i Rade Borić ili si neostvareni Fritzl ili al-Baghdadi. Nema između"; žali se Hasanbegović.

Rekao je da su Neovisni za Hrvatsku jedini klub koji će glasati protiv Istanbulske konvencije. Zagovaranje Istanbulske konvencije je nazvao agitpropom. Poručio je da iza te konvencije stoji moćan lobi.

Hasanbegović se dosta uzrujao, spominje totalitarizam.

"Interpretativna izjava da u Istanbulskoj nema rodne ideologije je isto kao da damo izjavu da štrukli sa sirom ne sadrže sir", rekao je zazivajući "suverenističku politiku".

"Neće o nama odlučavati briselski birokrati, sluškinje, babe, genderisti, Macan i odabrani novinarski kolumnisti", zaključio je zapijenjeni Hasanbegović.

16:51 Za govornicu je izašao zastupnik HDSSB-a Branimir Glavaš. Nadovezao se na izlaganje Dodiga i rekaao da je njihov klub zastupnika samo djelomično podjeljen jer će i on i Kosor glasati za Istanbulsku, a samo Dodik protiv.

16:44 U ime Hrvatske demokršćanske stranke govorio je Goran Dodig. Baukovo izlaganje je nazvao najvećim nasiljem nad kršćanstvom dosad.



"Ja sam posljendjih dana sa svih strana maltretiran porukama što moram činiti. Otkud nekom pravo da mi kaže da nemam pravo misliti?", poručio je Dodig.



Rekao je da će glasovati protiv ratifikacije, zbog "pet posto" rezervi koje ima prema Istanbulskoj konvenciji.

Rekao je i da se njihov klub zastupnika podijelio na ovom pitanju jer će Branimir Glavaš iz HDSSB-a i Darinko Kosor iz HSLS-a glasati za ratifikaciju.

16:27 U ime kluba zastupnika SDSS-a govorio je Milorad Pupovac. Spomenuo je 1991. godinu i početak rata, kad je u Kninu sniman film "Virgina". Pojasnio je da je to ime koje bi dobivalo jedno žensko dijete u obiteljima koje ne bi imale muških potomaka pa da se spase od sramote, jedna bi kćer morala preuzeti ulogu muškarca. Upozorio je da je posljednja Virgina umrla 2016. godine u Crnoj Gori.



Rekao je Istanbulska konvencija važna da i žene bile ravnopravne i da će jr klub zastupnika SDSS-a podržati , zajedno s interpretativnom izjavom.

16:22 U ime kluba zastupnika HDZ-a govorila je Sanja Putica. Ponovila je većinu onoga što je o Istanbulskoj konvenciji rekao Plenkvić, no dotaknula se i "politizacije ratifikacije".

"Hvatanje na dvije-tri rečenice koje nisu bit Konvencije izaziva raspravu koja dosad nije započeta, a mogla bi se pokrenuti, o ciljevima udruga koje stvaraju moralnu paniku. O tome bi se moglo raspravljati možda i više nego o samoj konvenciji", neočekivano je kritična bila HDZ-ovka prema katolibanskima udrugama poput Vigilarea i U ime obitelji.

16:11 Nakon izlaganja Bauka za povredu poslovnika javio se Hrastovac Zekanović. Rekao je da Bauk nije govorio o temi jer je spomnjao pobačaj i križare.

Predsjednik sabora Jandorković je Zekanović na to dao opomenu. SDP-ovci su mu na to počeki pljeskati.

"Ne trebate mi pljeskati. Kolega Zekanoviću, kolega Bauk je govorio ono što misli, vi se možete s njim ne slagati, ali nemate pravo zato tražiti povredu poslovnika. Sigurno ima i onih koji se ne slažu i s vašim izlaganjima. Imate prvu opomenu, nakon druge gubite pravo na sudjelovanje u raspravi", poručio je Jandroković Zekanoviću.

16:09 U ime kluba SDP-a govorio je Arsen Bauk.Odmah na početku poručio je da će SDP podržati ratifikaciju Istanbulske konvencij u saboru. Rekao je kako se nada da će Konvencija dobiti dvotrećinsku većinu u saboru. Ustvrdio je da je interpretativna izjava nepotrebna jer podilazi modernim križarima te da će SDP amandmanom tražiti da se ona ukloni.

"Zar je netko mislio da će se Markićka i ekipa zaustaviti na braku i da udariti na žene i na pravo na pobačaj", rekao je Bauk.

15:44 "Vi ste svim protivnicima Istanbulske rekli da ju ne razumiju. Time ste nikad veću podjeljenost napravili. Vi ste bili isključivi prema svima koji se iz bilo kojeg razloga protive. Pustili ste duha iz boce i sad ga ne znate vratiti", rekao je Bulj Plenkoviću.

"Gospodine Bulj ovo sve što ste izgovorili ja vam garantiram svim što imam da se nijedna moja rečenica ne podudara s ovime što ste vi rekli. Prestanite lakonski govoriti u ovom saboru stvari koje nisu točne. Nemojte to raditi. NI vi ni vama slični. Činite štetu ovom saboru, remetite argumentirane rasprave u hrvatskom društvu", poviso je ton Plenković.

"Vi ste podijelili hrvatsko biće", poručio je Mostov Miro Bulj Plenkoviću koji se uzrujao na njegovo izlaganje.

15:50 Javio se Bernardić. Podržao je ratifikaciju Istanbulske konvencije.





15:48 "Mislim da se prvi put javljam da pohvalim nešto što ste vi govorili", rekao je SDP-ovac Gordan Maras Plenkoviću. "Trebamo donijeti Istanbulsku konvenciju. Mislim da je ova izjava nepotrebna ali ako vas komodira, u redu. Ali bojim se da ove koje pokušavate umiriti, nećete umiriti. Volio bih da hrvatski biskupi poslušaju rimskog biskupa kojem Istanbulska konvencija ne smeta", dodao je Maras.

14:45 "Interpretativna izjava je nepotreban i redundantan dokument", poručio je SDP-ov Joško Klisović Plenkoviću.

"Živimo u takvom društvu u kakvom živimo. Moramo uvažiti različita tumačenja i strahove. Interpretativna izjava je tu da ostane, da da smjernice institucijama kako će čitati Konvenciju.

15:41 Hrastovac Hrvoje Zekanović pitao je Plenkovića kako komentira stav biskupa protiv Istanbulske.

"Razumijem strah, nije ni čudno da mnogi ljudi imaju bojazan kad je vođena ovakva kampanja. Respektiram stav biskupa, ali ja se ne bojim", odgovorio je Plenković.

15:40 Zastupnik Snage Gordan Aleksić pohvalio je Plenkovića što je odlučio ratificirati Istanbulsku konvenciju i ispuniti predizborno obećanje HDZ-a.

15:39 12 zastupnika javilo se za repliku na Plenkovićevo izlaganje.

15:36 "Imali smo konfrontacije na saborskom odboru za obitelj", otkrila je Murganić.

15:34 Murganić kaže da je u Konvenciji naglasak na žrtvama te da su to su žene i djeca. Priča o mjerama koje su predviđene u Konvenciji da bi se zaštitile žrtve, ali i one koje su usmjerene protiv počinitelja.

15:31 Za govornicu je izašla ministrica obitelji Nada Murganić.

15:30 "Zbog odovornosti prema žrtvama, zbog odgovornosti prema onima koji su nas izabrani moramo jačati mehanizme za sprječavanje nasilja nad ženama i djecom. Nemamo pravo zatvarati oči. Potpuno stojim iza ove Konvencije", kazao je Plenković i pozvao zastupnike da se vrate na bit Konvencije.

15:25 "Nema pravne obveze redefiniranja trećeg spola, nema obveze mijenjanja definicije braka i mijenjanja obrazovnog programa", rekao je Plenković.

"Mene kao predsjednika vlade brine da je u 2016. i 2017. zabilježen najveći broj ubijenih žena. "Te brojke nam govore da ne činimo dovoljno", rekao je. Dodao je da je se ratifikacijom Istanbulske konvencije da nasilje nije samo problem žena koje ga doživljavaju i da nije samo u četiri zida, nego da je to problem društva.

Plenković je pozvao sve koji znaju za nasilje nad ženama da budu društveno odgovorni i da ga prijave.

15:20 Plenković kaže da Hrvatska prihvaćanjem Konvencije nema nikakvu obvezu uvođenja rodne ideologije. Dodaje da interpretativna izjava nije bezvrijedan dokument nego jasna uputa kako vlada čita Konvenciju i kako je kani primjenjivati.

"Interpretativna izjava je tu da odagna strahove koji su opravdani. Ona je jastuk i oslonac na kojega se može osloniti", kaže Plenković.

15:15 "Najobičnija je laž da će provođenje Istanbulske konvencije koštati milijardu kuna. Ne znam otkuda je izvučen takav podatak, ali je laž. Grevio nije nikakav bauk", govori Plenković.

15:11 Za govornicu izlazi premijer Plenković.

U posljednje tri godine ubijena je 91 žena. U većini slučajeva žene su ubile bliske osobe i njihovi partmeri. Registrirano je preko 500 slučajeva nasilja u obitelji, a u 81% slučajeva žrtve su žene. Zato je pred vama danas ova konvencija. Konvencija će ojačati naše nacionalne mehanizme za zaštitu žena od nasilja, otvorio je raspravu premijer Plenković.