VIDEO Izraelska vojska gađala položaje Hamasa i uništila tunele

IZRAELSKA vojska priopćila je u nedjelju da je bombardirala vojne položaje Hamasa u Pojasu Gaze i uništila dva njihova tunela tijekom noći, nakon detonacije niza eksplozivnih sredstava uzduž ograde na granici s Gazom.

Nema izvješća o stradalima u vojnim akcijama i eksplozijama na granici.

A short while ago, an explosive device exploded adjacent the security fence in the northern Gaza Strip. No injuries were reported. In response, IDF tanks targeted a military observation post belonging to the Hamas terror organization

Glasnogovornik izraelske vojske Jonathan Conricus rekao je novinarima da Hamas pokušava izgraditi novi tunel kako bi ga povezao sa starim tunelom koji je djelomično uništen 2014.

As part of the efforts to locate and neutralize terror tunnels, which has been ongoing since Operation 'Protective Edge' and has been intensified in the past six months, the attempt to renew an old Hamas terror tunnel was identified at an early phase pic.twitter.com/BnYYLyrbeI