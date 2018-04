VIDEO Kako grad učiniti pametnim? Ovako to čine vlasti Tel Aviva

Foto: 123RF



PAMETNI, digitalni i virtualni gradovi su umreženi gradovi, što znači da oni potiču bolju interakciju između ljudi i njihova prostora. Tel Aviv, na glasu kao "non-stop grad" prepun inovativnih središta i visokotehnoloških tvrtki, jedan je od takvih gradova, piše The Conversation.



Tel Aviv svoj ugled nije izgradio samo na komercijalnom uspjehu nego i na svojoj međunarodno prepoznatoj lokalnoj upravi. Tel Aviv je 2014. godine osvojio nagradu za najpametniji grad na svijetu, a njegovi stanovnici imaju pozitivno mišljenje o svojoj lokalnoj upravi.







Grad koji se odlučio na promjenu



No to nije oduvijek bilo tako. Općinske vlasti 2011. godine organizirale su fokus grupe kako bi poslušale pritužbe građana te došle do spoznaje da moraju promijeniti način kako komuniciraju s građanima.



Tel Aviv je urbani laboratorij i testni poligon za urbane projekte koji kombiniraju javne i privatne inicijative, startupe i sveučilišne centre. Glavni prioritet Tel Aviva je podrška visokotehnološkim tvrtkama i startupima.



Kako se grad nalazi u geopolitički osjetljivom području, to je ponukalo građane i upravu da naglasak stave na transparentnost, povjerenje i lokalnu vladu predvođenu građanima.



Ključna pametna inicijativa Tel Aviva je Klub stanovnika DigiTela. Posjednici DigiTel kartice imaju pristup personaliziranoj internetskoj i mobilnoj platformi koja im pruža individualizirane i lokacijski prilagođene usluge putem elektroničke pošte, poruka ili osobnih računa građana.







Idejni začetnik DigiTela je Zohar Sharon, glavni službenik za znanje Općine Tel Aviv. Prema Sharonu, općina je na temelju informacija dobivenih od fokus grupa i ostalih procesa sastavila skupinu od preko 200 zaposlenika, čija je zadaća unos informacija na platformu DigiTel.



Platforma svakodnevno stanovnicima šalje obavijesti o zatvorenim cestama, školama, lokalnim događanjima, razvojnim projektima ili prijedlozima za zaštitu baštine koji zahtijevaju povratne informacije od građana, inicijativama za osnivanje zelenih površina, recikliranju i tako dalje.Posjednici kartice također stječu određene popuste na usluge, poput ulaznica za kino ili kazalište, iznajmljivanja opreme za plažu i slično.DigiTel nije jednostrana komunikacijska platforma. Građani također mogu u DigiTel učitavati podatke o tome što se događa na njihovu području ili zatražiti popravak uličnog znaka, dječjeg igrališta i slično.Kartica DigiTel postoji od 2013. godine. Ima gotovo 200.000 registriranih korisnika (koji moraju biti stariji od 13 godina), što je preko 60 posto populacije. Platforma se širi i sada uključuje aplikaciju Digi-Dog za vlasnike pasa i Digi-Tuf za roditelje male djece."Kada govorimo o pametnim gradovima, prvo moramo razmisliti o stanovnicima gradova i tome kako možemo iskoristiti pametne alate da unaprijedimo njihovu kvalitetu življenja. Lokalna općina mora zauzeti pristup u čijem su središtu građani", kaže Sharon."Zahvaljujući našoj praksi, danas vidimo golemu promjenu u sudjelovanju stanovnika u raznim aktivnostima u zajednici, njihovu veću uključenost u život grada i veće zadovoljstvo komunalnim uslugama", dodaje.Uz Sharonovu pomoć, vlastitu pametnu aplikaciju pokrenuo je i indijski grad Thane, jedan od gradova uključenih u misiju Pametni grad koju je indijski premijer Narendra Modi najavio 2015. godine.Pametni gradovi moraju poznavati svoje ljude, njihove želje i potrebe, a to mogu doznati tako da saslušaju svoje ljude. Dovoljno je započeti malim koracima: poslušati ljude i razraditi način na koji je njihove zahtjeve moguće ostvariti na isplativ i održiv način."Mi nismo stvorili tu tehnologiju - ona se već primjenjivala u komercijalnom sektoru. Mi smo je jednostavno prilagodili kako bi funkcionirala u javnom sektoru", zaključuje Sharon.