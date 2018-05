VIDEO Kina testira prvi nosač zrakoplova domaće proizvodnje

Screenshot: Twitter

KINA je u nedjelju počela na moru testirati svoj prvi nosač zrakoplova domaće proizvodnje, pokazujući sve veću ambiciju u pogledu jačanja oružanih snaga.

Brod je isplovio rano ujutro po mjesnom vremenu iz sjeveroistočne luke Dalian, priopćilo je ministarstvo obrane.

Na moru će se testirati pouzdanost i stabilnost elektrosustava i druge opreme.

China's first domestically-built aircraft carrier sets out for sea trials (Courtesy: CGTN) pic.twitter.com/00gkLUX2QJ