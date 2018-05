VIDEO Krešo Beljak: HDZ je gori od četnika

Foto: Pixsell/Patrik Macek

SABOR danas zasjeda, a počelo je žestoko na temu Afere Hotmail.



Za riječ se javio predsjednik HSS-a Krešo Beljak koji je rekao kako je postalo evidentno da je premijer znao sve i da je on najgore što se dogodilo HDZ-u u proteklih 27 godina.







"On je nagore što se HDZ-u dogodilo u proteklih 27 godina, a konkurencija je bila velika, da sad ne nabrajam. Uspjeli ste napraviti, usudit ću se reći, više štete nego četnici i Turci, to ste napravili vi i vaša stranka, koju više neću zvati strankom nego sektom", rekao je Beljak i dodao kako će glasati protiv potpore toj vladi, pa makar on više nikada ne dobio mjesto u saboru.Osim toga, sabor će raspravljati o prijedlogu 36 oporbenih zastupnika o izmjeni Odluke o osnivanju saborskog istražnog povjerenstva za Agrokor te o SDP-ovu prijedlogu o izmjeni Zakona o sprečavanju sukoba interesa, točkama koje su stavljene na raspravu zahvaljujući novom saborskom Poslovniku i oporbenim inicijativama.