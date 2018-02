VIDEO Letio za Havaje i gledao kako dijelovi motora padaju s aviona

Foto: Twitter

NA društvenim mrežama osvanula je snimka iz zrakoplova aviokompanije United Airlines na kojoj se vidi kako dijelovi motora otpadaju. Zrakoplov je letio iz San Francisca za Honolulu na Havajima, a ovu opasnu situaciju snimio je jedan od putnika, Erik Haddad. "Ovo izgleda loše", napisao je Haddad uz objavu snimke na Twitteru.

that looks bad, plane and simple ✈️ #ua1175 pic.twitter.com/EKXUxDBw9q

Objavio je i fotografiju uz sarkastičan opis: "Ne vidim ništa o ovome u uputama za letenje."

I don't see anything about this in the manual ✈️#ua1175 pic.twitter.com/yTECg9fxZw