VIDEO Meksički kartel mučio i ubio trojicu studenata te platio reperu da tijela otopi u kiselini

Foto: Facebook/QBA

TISUĆE ljudi okupile su se na ulicama drugog najvećeg meksičkog grada u prosvjedu zbog ubojstva trojice studenata, nakon priznanja repera poznatog pod imenom QBA da je njihova tijela otopio u kiselini.

Meksički reper Christian Palma Gutierrez, poznat pod imenom QBA, izjavio je da mu je kartel optužen za ubojstvo trojice studenata filmske umjetnosti plaćao 3000 pesosa (160 dolara) tjedno da bi radio za njih.

QBA je priznao da mu je kartel Jalisco New Generation platio da otopi tijela trojice ubijenih studenata u kiselini, a to nije bio prvi put da je uklanjao tijela žrtava kartela na ovaj način. Reper će biti optužen za otmicu i okrutni napad, a za kartel je počeo raditi tri mjeseca prije uhićenja.

Kartel zamijenio studente za članove suparničke bande

Do sada su uhićeni QBA i još jedan muškarac povezan s otmicom i ubojstvom, a policija još uvijek traga za preostalih 5 osumnjičenih.

Članovi jednog od najopasnijih meksičkih kartela oteli su trojicu studenata 19. ožujka u gradu Tonala u zapadnoj državi Jalisco.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Skupina muškaraca prerušena u policajce otela ih je kada im se auto pokvario na cesti. Studenti su identificirani kao Javier Salomon Aceves Gastelum, Jesus Daniel Diaz and Marco Avalos, a svi su bili u dvadesetim godinama. Istražitelji smatraju da ih je kartel zamijenio za članove suparničke bande.

Glavna istražiteljica Lizette Torres izjavila je da su studenti bili na snimanju školskog projekta na jednoj farmi, gdje su pronađeni njihovi genetski ostaci. Nakon otmice, kartel ih je zatočio, mučio i zatim ubio.

"Epidemija nestanka mladih osoba"

Oko 12 000 ljudi okupilo se danas u Guadalajari, nedaleko od mjesta gdje su studenti oteti. Prosvjed je održan i u Mexico Cityju.

"Zahtijevamo pravdu, ne samo za trojicu naših kolega, već i za tisuće nestalih", izjavio je Oscar Juarez, vođa studenata ITESO-a, isusovačkog sveučilišta u Guadalajari.

Prema statistikama, najmanje 15 516 osoba dobi između 13 i 29 godina službeno se vodi kao nestalo u Meksiku, što je 43 posto svih nestalih u državi. Prema podacima ministarstva unutarnjih poslova, 7000 maloljetnika se vodi kao nestalo.

Nevladina organizacija Rights to Childhood nazvala je nestanak mladih ljudi epidemijom, a procjenjuje da je između 30 000 i 35 000 adolescenata postalo žrtvama prisilne regrutacije u kartele.

Thousands of people gathered in Mexico's 2nd-biggest city to protest the death of 3 students who were abducted on the outskirts of Guadalajara in March #ticotcnews pic.twitter.com/bKb6QD4rve