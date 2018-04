VIDEO Na današnji dan ubio se Adolf Hitler

Screenshot Rumble

NA DANAŠNJI dan prije 73 godine u Berlinu se ubio Adolf Hitler.



Uoči samog dolaska Crvene armije, Adolf Hitler ubio se 30. travnja 1945. godine, zajedno sa svojom suprugom Evom Braun, u svojem bunkeru u Berlinu, a dan poslije drugi čovjek nacističkog režima Joseph Goebbels počinio je samoubojstvo zajedno sa suprugom nakon što je prije toga otrovao njihovo šestero djece.



Ruske su snage 30. travnja 1945. bile udaljene samo nekoliko stotina metara od Hitlerova bunkera. U zoru toga dana Wehrmacht je obavijestio Hitlera, koji je samo nekoliko dana prije proslavio svoj 56. rođendan, kako nema izgleda da pobjegne iz bunkera na sigurno.







Apokaliptično finale Drugog svjetskog rata



Na ulicama Berlina, sovjetske i njemačke snage bile su uključene u apokaliptično finale Drugoga svjetskog rata u Europi - deseci tisuća vojnika i civila umirali su na ulicama, a cijele gradske četvrti pretvarale su se u ruševine.



Prema izjavama očevidaca - Hitlerova tjelohranitelja Rochusa Mischa i pomoćnika nacističkih vojnih zapovjednika Bernda Freytaga von Loringhovena - u bunkeru je vladao čudan mir.



Tog 30. travnja 1945. jedan je telefonski poziv stigao kao potvrda da je sve gotovo. S druge strane žice bio je general Wilhelm Keitel koji je javio da njemačke snage nisu uspjele razbiti sovjetski obruč u Berlinu. To je značilo da je poraz njemačkih snaga neminovan, opisuje Misch posljednje Hitlerove trenutke.



"Malo poslije toga Misch je čuo kako Hitler tiho razgovara s Martinom Bormanom. Pogledao je i vidio Hitlera kako odlazi u svoje odaje. Za njim je ušla Eva Braun", piše Martin Mace, urednik knjige o Mischovim sjećanjima.



"Oči su mu bile otvorene, a glava padala prema naprijed"



Misch je, kako će otkriti godinama kasnije, vidio Otta Gunschera, Hitlerovog bliskog suradnika, koji je zatvorio vrata za nedavno vjenčanim parom. Rekao je da Fuhrer ne želi da ga itko uznemirava.



"Hitler se rukovao s Günscheom i rekao da su svi vojnici odriješeni zakletve vjernosti. Još je ranije rekao da ne želi da njegovo tijelo bude javno zlostavljano kao Mussolinijevo, nego da njegovo truplo bude spaljeno. Svi u bunkeru su nervozno čekali. Vrata su se otvorila i Misch je pogledao unutra. Pogled mu je prvo pao na Evu.



Ona je sjedila s glavom naslonjenom prema Hitleru. Cipele su joj bile ispod kauča. Kraj nje je bio mrtvi Hitler. Oči su mu bile otvorene, a glava padala prema naprijed", sjeća se Misch u knjizi.



Misch je kasnije zarobljen od strane Crvene armije, u njihovim je logorima proveo osam godina.



Prema povijesnim knjigama, Hitler je u 15:30 sati dao otrov svojoj supruzi Evi Braun, s kojom se vjenčao dan ranije, a zatim je pucao sebi u glavu."Nismo čuli pucanj, ništa nismo čuli, ali jedan od vojnika u hodniku kazao je: 'Mislim da je gotovo.' I zatim je zavladala tišina'", prisjeća se Misch.Kad su ušli u tu prostoriju, nastavlja Misch, vidjeli su Hitlerovo tijelo kako leži preko stola. Njegovi su obrazi bili krvavi, a pokraj njega ležalo je tijelo njegove dugogodišnje ljubavnice Eve Braun koja se ubila cijankalijem.Zatim je uslijedila panika. Misch je otrčao obavijestiti nadređene o tome što se dogodilo, a kad se vratio, Hitlerovo je tijelo ležalo na plahti na podu. Zatim su vojnici tijela Hitlera i Eve Braun polili benzinom i spalili u malom vrtu bunkera.Pougljenjeni Hitlerovi ostaci pokopani su tijekom noći, a zatim ih je Crvena armija iskopala iz zemlje.Otkriće Hitlerovih ostataka držano je u tajnosti, a Staljin održavao mit hladnoga rata pričama da je Hitler preživio i da se skriva na Zapadu. Prema mišljenjima nekih povjesničara, Hitlerovi ostaci prebačeni su na vojno groblje u Magdeburgu, a zatim su 1970. bačeni u kanalizaciju.Čeljust i gornji dio lubanje pronađeni su u tajnim arhivima u Moskvi, a 2000. godine su i izloženi. Smatralo se da se radi o Hitlerovim ostacima, međutim u 2009. je DNK analizom utvrđeno kako to ipak nisu njegove kosti.Nakon Hitlerova samoubojstva, Joseph Goebbels pokušao je pokrenuti pregovore o prekidu vatre s ruskim maršalom Georgijem Žukovom, što su Saveznici odbili tražeći bezuvjetnu kapitulaciju.Goebbels se 1. svibnja odlučio na samoubojstvo. Njegova supruga Magda otrovala je njihovo šestero djece u dobi od četiri do dvanaest godina, jer nije mogla podnijeti ideju da oni žive u nenacističkoj Njemačkoj. Zatim je Goebbels cijankalijem otrovao svoju suprugu i sebe.Objava Hitlerove smrti, koja je njemačkoj javnost prezentirana kao da je ubijen u borbi, izazvala je pad otpora Wehrmachta.Brojni teoretičari zavjera od tada pa sve do danas Hitlera su vraćali u žive, a praktički nema zemlje Latinske Amerike u kojoj Hitler u nekom periodu nije viđen. Jasno, sve su te priče obična naklapanja bez pravih dokaza, koje su služila kao dobar magnet za čitatelje.