VIDEO Na travnjaku Bijele kuće nastale velike rupe: "Ovo je pravi ponor"

Screenshot: YouTube

NOVINAR Steve Herman primijetio je velike rupe koje su nastale na travnjaku Bijele kuće, u blizini prostorije za medije.

Novinar radijske mreže Voice of America Steve Herman primijetio je prošlog vikenda veliku rupu na sjevernom travnjaku Bijele kuće i opisao je kao pravi ponor.

This week I’ve been observing a sinkhole on the @WhiteHouse North Lawn, just outside the press briefing room, growing larger by the day. pic.twitter.com/BsFUtxFqpB