VIDEO Najmanje 12 mrtvih u napadu u glavnom gradu Libije, ISIS preuzeo odgovornost

NAJMANJE 12 osoba ubijeno je u napadu naoružanih muškaraca i bombaša samoubojica na sjedište izbornog povjerenstva u Tripoliju.

Napad je izvršen u srijedu u glavnom radu Libije, dok su službenici popisivali glasače prije izbora koji se trebaju održati kasnije ove godine, objavile su agencije.

A video emerged on social media shows an exchange of fire between the HNEC security guards and the attackers https://t.co/A9YblgjHqT — The Libya Observer (@Lyobserver) 2. svibnja 2018.

Glasnogovornik izbornog povjerenstva Khaled Omar izjavio je za medije da su među ubijenima tri službenika povjerenstva i četiri člana sigurnosnih snaga. Na internetu su objavljene snimke napada, a AFP javlja da je ISIS preuzeo odgovornost.

#BREAKING IS group claims deadly suicide attack in Libyan capital: propaganda arm — AFP news agency (@AFP) 2. svibnja 2018.

"Namjera je izazvati šok i strah, ne samo za Libijce, već i međunarodnu zajednicu"

Libijsko ministarstvo zdravstva ranije je izjavilo da je ubijeno najmanje 11 ljudi. Svjedoci su izjavili da su vidjeli naoružane muškarce kako navlače prsluke s eksplozivom te izmjenjuju vatru sa sigurnosnim osobljem na ulazu u zgradu izbornog povjerenstva.

Anas El Gomati, libijski politički analitičar, izjavio je da napad ima sva obilježja napada ISIS-a: "Namjera mu je izazvati šok i strah, ne samo za Libijce, već i međunarodnu zajednicu".

Od Gadafijeva rušenja s vlasti i njegove smrti 2011., u Libiji vlada kaos i podijeljena je između triju vlada, dviju u Tripoliju i jedne u Tobruku. Iako se broj ISIS-ovih džihadista u Libiji smanjio u prošloj godini, napad je podsjetnik na to da ISIS još uvijek širi nasilje, rekao je Gomati.

Video showing aftermath of explosion which targeted headquarter of electoral commission in #Tripolipic.twitter.com/DYZaJpeuqA — Asma (@LibyanBentBladi) 2. svibnja 2018.