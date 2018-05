VIDEO Najmanje 12 poginulih u padu dijela nadvožnjaka u Indiji

Foto: Hina/EPA

NAJMANJE 12 ljudi je poginulo i strahuje se da je 30 ostalo zatrpano kada je na prolaznike i vozila u utorak pao dio nadvožnjaka u gradnji u sjevernom indijskom gradu Varanasiju.

Nesreća se dogodila kada je za vrijeme postavljanja na konstrukciju nadvožnjaka pala greda duga 20 metara, rekao je policijski dužnosnik Amir Kumar. Mediji su objavili kako se strahuje da je 50 osoba ostalo zarobljeno u ruševinama i da bi broj žrtava mogao rasti.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Kako bi se greda podigla, poslana je vojska i sedam dizalica. Kumar je rekao da je pokrenuta istraga o nesreći, ali za sada nitko nije uhićen.

Varanasi, izborni okrug indijskog premijera Narendre Modija, nalazi se u najnapučenijoj indijskoj državi Uttar Pradeshu i popularno je odredište hodočasnika i turista.

Modi je na Twitteru objavio kako je "krajnje ožalošćen" gubitkom života i zatražio od lokalnih dužnosnika da učine sve kako bi pomogli unesrećenima.

Extremely saddened by the loss of lives due to the collapse of an under-construction flyover in Varanasi. I pray that the injured recover soon. Spoke to officials and asked them to ensure all possible support to those affected.