VIDEO Nobelovka Malala u rodnom kraju prvi put od napada talibana: "Islam me naučio važnosti mira"

MLADA dobitnica Nobelove nagrade za mir Malala Yousafzai stigla je u subotu u znakovit i emocijama nabijen posjet dolini Swatu u kojoj je rođena, pet godina nakon talibanskog napada u kojem je zamalo izgubila život i nakon kojega je postala svjetski simbol prava djevojčica na školovanje.

Dvadesetogodišnja djevojka je u pratnji roditelja i dvojice braće u subotu stigla vojnim helikopterom iz Islamabada u grad Mingoru, na sjeverozapadu Pakistana. Dočekali su je prijatelji i članovi šire obitelji, a zatim se uputila u školu za dječake Guli Bagh, petnaestak kilometara od Mingore.

Malala se činila sretna, izvijestio je novinar AFP-a s mjesta događaja. Sastala se s učenicima te škole prije povratka u Islamabad kamo je doputovala u četvrtak i gdje ju je primio premijer Shahid Khaqan Abbasi.

"Iznimno sam sretna. Moj san se ispunio"

"Otišla sam iz Swata zatvorenih očiju, a sad se vraćam otvorenih očiju. Iznimno sam sretna. Moj san se ispunio", rekla je za AFP tijekom posjeta školi za dječake Guli Bagh.

"Mir se vratio u Swat zahvaljujući golemoj žrtvi moje braće i sestara", dodala je tijekom posjeta koji je potrajao nešto više od dva sata.

Pakistanski talibani su 2007. zauzeli dolinu Swat, nekad mirno turističko područje u podnožju Himalaje, i ondje počeli provoditi nasilje, odrubljivati glave i napadati škole za djevojčice.

Pojačane mjere sigurnosti

Malala nije bila u Pakistanu od 2012. Njezin četverodnevni posjet nije bio najavljen i događa se uz snažne mjere sigurnosti.

U Mingori su Malala i njezina obitelj živjeli do napada 9. listopada 2012. u kojemu je bila teško ranjena.

Talibani su tada upali u autobus kojim se 15-godišnja Malala iz škole vraćala kući. Napadač je upitao "Tko je od vas Malala?" i ispalio joj metak u glavu, a u napadu je pogođena i u rame.

Primljena je u tamošnju vojnu bolnicu, a zatim je hitno prevezena u Birmingham, u Velikoj Britaniji, gdje se nakon nekoliko dana vratila svijesti.

Danas ondje studira ekonomiju, filozofiju i političke znanosti na sveučilištu u Oxfordu.

"Sramota islama i Pakistana, američka špijunka"

Zbog neumorne borbe protiv ekstremizma i za pravo žena na izobrazbu 2014. je dobila Nobelovu nagradu za mir zajedno s Indijcem Kailashom Satyarhtijem.

Premda je na Zapadu slave, u domovini je neki smatraju "stranom špijunkom" plaćenom da nanosi štetu Pakistanu.

Uz radikalne islamističke krugove koji se protive emancipaciji žena, Malalu kritizira i dio pakistanske srednje klase koji joj predbacuje da kvari ugled zemlje.

U petak su je na Twitteru nazvali "sramotom islama i Pakistana" i "američkom špijunkom".

"Islam me naučio važnosti mira i obrazovanja"

Malala je pak nakon dolaska rekla da joj se čini kao da "sanja" i obećala je da će se nakon završetka studija vratiti u Pakistan. "Planiram se vratiti u Pakistan kad završim studij jer ovo je moja zemlja i imam na nju pravo kao i bilo koji drugi Pakistanac", izjavila je u petak.

Malala je u razgovoru za Reuters u Islamabadu rekla da "nikada nije bila sretnija". Odgovorila je kritičarima koji je napadaju da se njena borba za obrazovanje djevojčica ne protivi islamskim vrijednostima u Pakistanu.

"Ponosna sam na svoju državu. Islam me naučio važnosti mira, islam me naučio važnosti obrazovanja. Prva riječ Kurana je 'čitaj', a uči nas da žene trebaju biti obrazovane i uključene u posao i ekonomiju. Moja poruka je obrazovanje i mislim da se to ne protivi ni islamu ni Pakistanu."

Dodala je da joj je nedostajalo "baš sve u vezi s Pakistanom, od prekrasnih rijeka i planina, obitelji i prijatelja, pa čak do hrpe smeća oko njene kuće i svađa sa susjedima".