VIDEO Održan prosvjed za Huanita: "Da nisam koristio konoplju, danas bih bio nepokretan"

DANAS je u Rijeci održan prosvjed Osudite i mene, u znak podrške Huanitu Luksetiću i legalizaciji uzgoja kanabisa. Podsjetimo, 40-godišnji Huanito iz Brega kraj Rijeke boluje od multiple skleroze i nepravomoćno je osuđen na dvije godine zatvora. Vijeće riječkog Općinskog suda osudilo ga je jer smatra da je uzgajao preveliku količinu konoplje samo za osobnu uporabu. Organizator prosvjeda je Društvo multiple skleroze Primorsko-goranske županije (PGŽ) a dio je kampanje Osudite i mene, kojom se daje podrška Luksetiću. Kako je istaknuto tijekom prosvjeda, indijska konoplja se može koristiti na mnogo načina za dobrobit ljudskog zdravlja, a u Hrvatskoj je još uvijek "zabranjena biljka".

Prije početka prosvjeda počelo je prikupljanje potpisa za dekriminalizaciju uzgoja indijske konoplje u medicinske svrhe te je ubrzo prikupljeno više stotina potpisa. Sakupljanje potpisa se nastavlja, a dostavit će se Ministarstvu zdravlja sa zahtjevom da se ponovno pokrene rad povjerenstva i donesu odgovarajući zaključci i odluke.

"Društvo je još uvijek na početku"



Pred okupljene je prvi stao dr. Ognjen Brborović, predsjednik Povjerenstva za legalizaciju konoplje u medicinske svrhe.



"Došao sam iz ljudske perspektive podržati teškog bolesnika koji se sam pokušava liječiti, a država ga želi strpati u zatvor. To mi je potpuno neprihvatljivo", rekao je Brborović.



"Društvo treba biti spremno za iduće faze, ali zasad smo još uvijek na početku. Kad smo proglasili kanabis lijekom i da je potreban bolesnicima, dogodilo se da je ostalo mrtvo slovo na papiru. Pacijentima je lijek i dalje nedostupan i preskup te će teško dobiti liječničku preporuku. Nadamo se da će vlada i Ministarstvo zdravlja naći način da kanabis postane dostupan lijek. Ili barem dopustiti pacijentima da sami zasade nekoliko biljaka u vlastite svrhe. Ako im već ne možemo pomoći, barem da im ne odmažemo", ustvrdio je Brborović.

"Ova situacija pokazuje kakav je vrh države"



Nakon njega je na pozornicu došao Kanađanin Rick Simpson, jedan od najvećih svjetskih boraca za legalizaciju kanabisa, nakon čijeg predavanja je Huanito odlučio posaditi marihuanu.



"Ovo što se trenutno događa pokazuje kakva je zapravo vlada ove zemlje. Huanito je napravio sve kako bi pomogao sebi, ali uzalud. Sve što je radio je uzgajanje biljke koja mu je potrebna. Mislim da je ovdje pravni sustav užasan, a samo treba shvatiti da je kanabis čovjekov najbolji prijatelj i da se godinama uzgaja kako bi pomogao čovjeku. Kanabis je najbolja biljka na Zemlji", zaključio je Simpson. "Tko može ocijeniti kolika je količina indijske konoplje potrebna za njegovo liječenje?" upitao je Simpson, osvrćući se na presudu prema kojoj je Luksetić uzgajao mnogo više konoplje no što bi mu trebalo za proizvodnju ulja za terapiju. Simpson je istaknuo da čovjek tisućama godina zna za prednosti korištenja kanabisa te da se mora prestati zabranjivati uzgoj.

Predsjednik Društva multiple skleroze PGŽ-a Vladimir Komparić kazao je da bi država, ako već nije u stanju regulirati proizvodnju i prodaju indijske konoplje u kontroliranim uvjetima, morala dopustiti bolesnicima da sami uzgajaju pet do šest stabljika za vlastite potrebe, a ne da ih zbog toga kažnjava.

"Od te biljke još nitko nije preminuo"

Okupljenima se obratio i sam Huanito, kojeg su dočekali velikim pljeskom.



"Ovo što se danas događa je izvan svakog razuma, da jedni drugima branimo zdravlje i život. Kao što znate, ja sam pristupio konoplji jer je Rick Simpson došao u Opatiju i održao predavanje. Poslušao sam ga i zasadio biljku od koje još nitko nije preminuo, nakon toga napravio ekstrakt ulja koje sam konzumirao. Da to nisam napravio, danas bih bio nepokretan u krevetu. Istovremeno sam beskrajno sretan i tužan. Po ovoj biljci je sve pozitivno, u svakom smislu. Čovjek to shvati kad ne može hodati ni jesti, kad počne gubiti vid i ne može vršiti ni nuždu... Prihvatite nas i razumite, ta biljka je Bogom dana i spašava živote", rekao je Huanito i izmamio pljesak okupljenih.

"Za nas oboljele je bitno da tu biljku konzumiramo u mirnom okruženju. Liječnici nam preporučuju strogo mirovanje, no za one koji se ne mogu kretati najbitnije je da su u miru i imaju podršku svojih najmilijih. Za slobodan kanabis i konoplju", zaključio je Huanito, kojeg je publika ispratila još jednim pljeskom.

Završnu riječ dobila je Huanitova majka Zlata.

"Ne mogu prihvatiti od našeg društva, države i pravosuđa da osude moje dijete, koji nikad nije prodavao marihuanu ni počinio najmanji prekršaj. Molim cijelu našu državu da se zamisle o tome da se sutra nađu u istoj situaciji. Zašto je moj sin osuđen, zato što sam sebi pomaže? Prošli smo sve, od trava, čajeva, uboda pčela. Huanito je pronašao lijek sam za sebe i neka ga oslobode", apelirala je Huanitova majka.

Isprobao sve metode liječenja

Huanito je prije bolesti bio sportaš i bavio se atletikom, a prve simptome osjetio je na školovanju u Americi. Isprobao je sve i svašta - od vitamina, bioenergije i kozjeg mlijeka, preko ekstrakata kaktusa i uboda pčela do terapije za cerebrospinalnu vensku insuficijenciju koja je neke oboljele od MS-a digla iz kolica. No ništa nije pomoglo.



Nakon što je doznao da bi mu ulje kanabisa moglo pomoći, nabavio je deset sjemenki od kojih je izraslo sedam biljaka. No kako nije puno znao o tome, posadio ih je u voćnjaku u sjeni drveća pa su bile kržljave tako da nije dobio puno ulja. Količina mu nije bila dovoljna za cijelu godinu jer je konzumirao više od grama dnevno.

Huanito je optužen i osuđen za uzgajanje 11 stabljika indijske konoplje visokih od 150 do 180 centimetara. Teretilo ga se da je tu drogu namjeravao prodavati.

