VIDEO Olujno nevrijeme potopilo Karlovac i okolicu, obilna kiša pada i u Zagrebu

Foto, Video:Index.hr

ZA PODRUČJE cijele Hrvatske, osim samog juga zemlje, za danas je na snazi žuti Meteoalarm i to zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena. Kako je ranije danas javio DHMZ, najviše oblaka može se očekivati u popodnevnim satima te predvečer, a i oni su najavili lokalnu kišu i pljuskove s grmljavinom.



>>Imate snimke i fotografije nevremena? Šaljite nam ih na desk@index.hr ili putem inboxa naše Facebook stranice



Nevrijeme je ranije danas pogodilo Karlovac:





Nevrijeme u Zagrebu

Kao što se može vidjeti prema Storm Radaru, iznad Istre, središnje Hrvatske, ali i sjevernog dijela BiH razvila se velika ćelija s izraženom grmljavinom.



O istom javlja i IstraMet koji prenosi kako je jedan oblak prešao preko Istre te se ubrzo pojavio novi s izraženom grmljavinom.

Nevrijeme je pogodilo i Karlovac, što možete pogledati u videu, a nakon Karlovca pogodilo je Zagreb.

Obilna kiša trenutno pada u raznim dijelovima grada, popraćena grmljavinom.