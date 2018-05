VIDEO Otvorila se nova pukotina na Havajima: "Erupcija bi mogla postati još gora"

Screenshot: USGS

GEOLOZI upozoravaju stanovnike Havaja da bi erupcija vulkana mogla postati još gora, a vlasti dijele tisuće zaštitnih maski i pozivaju stanovnike da ostanu u svojim domovima.

Eksplozivna erupcija havajskog vulkana Kilauea u četvrtak izbacivala je pepeo 9144 metara visoko u zrak i stanovnici Velikog otoka upozoreni su da potraže skloništa. Do najnovije erupcije došlo je nakon što je vulkan počeo izbacivati stijene promjera do pola metra na udaljenost od nekoliko stotina metara. Stručnjaci su upozorili da bi mogao izbacivati stijene i do nekoliko kilometara u daljinu, a takva erupcija nije zabilježena u skoro 100 godina.

Danas je nastao još jedan vulkanski otvor, odnosno pukotina u zemlji, i sada ih je ukupno 21. Vlasti su podijelile oko 18.000 zaštitnih maski jer stanovnicima prijete otrovni dim i sumporni dioksid.

Vlasti su ponovo upozorile stanovnike da ostanu u svojim domovima i zatvore prozore. Stručnjaci upozoravaju da bi uskoro moglo doći do još gore, "nasilnije" erupcije vulkana.