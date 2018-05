VIDEO Ovo je Maša. Čudo od bebe koje je rođeno s 450 grama

Foto i video.: M.P.Š./Index, Dalibor Urukalović/Pixsell

NAKON pet mjeseci, koliko je provela u bolnici, danas je kući puštena Maša. Ova hrabra beba heroj izborila se za svoj život iako je rođena sa svega 450 grama u 27. tjednu trudnoće. Danas teži 3 kilograma, a presretna mama Matea predstavila je Mašu javnosti.



"Maša je naše božićno čudo, rođena je u 27. tjednu trudnoće, no vjerovala sam u nju i naše liječnike da će je spasiti", uzbuđena je bila 24-godišnja Matea jer napokon sa svojom Mašom ide kući.





Svjetsko čudo u medicini



Uzbuđen je bio i liječnički tim koji je davao sve od sebe da spasi malu Mašu koja je, kažu, svjetsko čudo u medicini. Osim Maše, rođene u KBC-u Sestre milosrdnice, samo su još dvije bebe s tako niskom porođajnom težinom u svijetu uspjele preživjeti.



Docent Stjepan Višnjić iz Klinike za dječje bolesti Zagreb rekao je da je preživljavanje takve djece manje od 90 posto.



"Mašu smo priključili na respirator koji smo morali posuditi od Rebra jer mi imamo samo jedan, a taj je bio zauzet. Liječili smo je osam dana i onda je prebacili u Klaićevu. Maša se, na žalost, rodila s ranom sepsom, upalom koja je zahvatila stijenke crijeva i dovela do opasne bolesti za nedonošče, pozvali smo kolege iz Klaićeve koji su uvijek bili kolegijalni i profesionalni", rekla je dr. Gverić Ahmetašević.



Ravnatelj Klaićeve dr. Goran Roić rekao je da je ovo raritet svjetskih razmjera.

Maši je spašen vid, a rođena je bez znakova života



Doc. dr. Stjepan Višnjić iz KDB-a Zagreb, istaknuo je da je tim u Vinogradskoj izveo čudo.





"Osmi dan od rođenja došlo je do pogoršanja, no zahvaljujući brzoj reakciji, Maša je spašena. Operirana su joj crijeva, a od dijagnoze do izlaska iz sale prošlo je svega šest sati. Ta je operacija spasila Mašu. Bebica je rođena sa svega 450 grama u jako teškom stanju, bila je plava, bez znakova života, njena crijeva su bila trećine mog prsta.Poslije operacije je slijedilo 55 sati čekanja, preživjela je. Nakon 115 dana smo išli u drugu rekonstrukciju crijeva i ta je operacija uspjela i treći dan nakon nje je imala stolicu. U tih 134 dana, koliko je provela na intenzivnoj, došlo je do raznih komplikacija.Hranili smo je na sondu, pa onda nešto na usta. Kad smo vidjeli da joj prijeti gubitak vida, odmah smo kontaktirali docenta Tomislava Jukića s Rebra koji ju je operirao", rekao je dr. Višnjić.Docent Jukić za Index je pak rekao da su Maši spasili vid jer joj je prijetila sljepoća, međutim kaže kako će Maša biti slabovidna i morat će nositi naočale."Da je nismo operirali, bila bi slijepa, ovako smo joj uspjeli spasiti vid", rekao je Indexu dr. Jukić i dodao kako nikad nije operirao ovako malu bebu s toliko niskom porođajnom težinom.Ministar zdravstva Milan Kujundžić je pak ustvrdio kako je ovo "pravo čudo"."Izražavam divljenje ponos i zahvalnost za ono što ste učinili", obratio se tim riječima liječničkom timu iz Klaićeve, Vinogradske i s Rebra koji je spasio Mašu.No također je dodao i kako ga žalosti činjenica da Vinogradska nije imala respirator te je obećao da će reagirati.

Ovo je tim koji je spasio Mašu