VIDEO Ozonska rupa iznad Antarktike najmanja od 1988. godine

OZONSKA rupa iznad Antarktike najmanja je od 1988. godine, objavila je NASA.

Znanstvenici su objavili da imaju čvrste dokaze o smanjivanju ozonske rupe iznad Antarktike, koje su pripisali Montrealskom protokolu, sporazumu kojim je 1987. godine smanjena upotreba freona.

"Prije Montrealskog protokola, tvari štetne za ozon brzo su se širile. Nakon potpisivanja sporazuma i provedbe njegovih odredbi, razina štetnih tvari je počela opadati", izjavila je NASA-ina znanstvenica Susan Strahan.

Scientists said there has been 20 per cent less ozone depletion during Antarctic winter than there was in 2005, which is when NASA started monitoring https://t.co/k7kWatWB1q