VIDEO Plenković na vladi Aferu Hotmail nazvao "pojedinostima u procesu"

SJEDNICA vlade Republike Hrvatske održava se od 8.00 sati, u Banskim dvorima.



Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. Sjednica na dnevnom redu ima 15 točaka, a ostaje pitanje hoće li premijer komentirati daljnje postupanje nakon ostavke Martine Dalić zbog afere Hotmail.







"Dodatni napor"



Plenković je poručio da u ovome trenutku svi zajedno, prije svega izvanredna uprava i svi dionici procesa restrukturiranja Agrokora, moraju uložiti dodatni napor da se do 10. srpnja, kako je predviđeno zakonom o izvanrednoj upravi, postigne nagodba i omogući funkcioniranje kompanije u budućnosti.



Osvrnuvši se na početku sjednice Vlade na ostavku koju je u ponedjeljak podnijela potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić, premijer Plenković kazao da ju je prihvatio "s obzirom na zbivanja koja se odnose na proces restrukturiranja u Agrokoru i određene pojedinosti koje su iz današnje optike, s obzirom na vrijeme, mogle biti napravljene na obazriviji i transparentniji način, kako ne bi ugrozio, po mom dubokom uvjerenju u cjelini gledano, izrazito uspješan proces sprečavanja gospodarske i financijske krize u Hrvatskoj".



Podsjetio je da prije godinu dana prijetio stečaj Agrokora i kompanija u njegovom sastavu, za povezana društva i dobavljače, a sve to odrazilo bi se i na maloprodajni lanac, na radna mjesta, na turističku sezonu i uopće stabilnost hrvatske ekonomije.



Istaknuo je da je, gledajući proces restrukturiranja koncerna, Hrvatska kao mala država u izrazito kratkom roku stvorila pravni okvir koji je dovoljno dobar da se nije morala angažirati niti jedna kuna iz državnog proračuna te da nije došlo do nacionalizacije, čime bi se zasigurno povećao javni dug, koji je sada u trendu smanjivanja.



"S najboljom namjerom"



"Sada, u ovome trenutku moramo svi zajedno, a osobito mislim na izvanrednu upravu i na sve dionike toga procesa, uložiti dodatni napor da se do 10. srpnja kako je predviđeno zakonom o izvanrednoj upravi, postigne nagodba i omogući funkcioniranje kompanije u budućnosti, svih koji su s njom povezani, a ono što je nama najvažnije, da se osigura njihova ekonomska budućnost", izjavio je Plenković.



Podsjetio je da je Ustavni sud prošloga tjedna kazao da je zakon o izvanrednoj upravi u skladu s Ustavom te da bi nedjelovanje Vlade u takvim okolnostima bilo neustavno.





"Dakle, učinili smo ono što smo u takvim izvanrednim okolnostima mogli s najboljom namjerom, da učinimo dobro za hrvatsko gospodarstvo i na tom tragu ćemo nastaviti naš angažman. Sličnu ambiciju imaju i članovi privremenog vjerovničkog vijeća s kojima smo razgovarali jučer. Podršku okončanju ovoga procesa daje u cijelosti i parlamentarna većina, a na nama je da pomognemo izvanrednoj upravi da se taj proces odvije do kraja u najboljem redu", istaknuo je Plenković.Jučer, nakon sastanka Kluba zastupnika HDZ-a, Plenković je izjavio da će novog člana Vlade i ministra gospodarstva predložiti idućeg tjedna te da će se o njemu glasovati do kraja tjedna, pri čemu je istaknuo da je parlamentarna većina stabilna."Parlamentarna većina je stabilna, Vlada nastavlja raditi svoj posao. Idućeg tjedna predložit ćemo novoga člana ili članicu Vlade i to će biti izglasano do kraja idućega tjedna, dakle kompletirat će se Vlada u pogledu funkcioniranja Ministarstva gospodarstva", izjavio je Plenković.Kad je riječ o Agrokoru, istaknuo je da je glavni cilj postizanje nagodbe i da će, kako vjeruje, ona biti realizirana do zakonskog roka 10. srpnja."Sve ovo drugo što treba rasvijetliti rasvjetljavat će se u ovom procesu i nama je u interesu da nema nikakvih sjena na inače izraziti pozitivan i odvažan i kvalitetan pothvat", rekao je premijer i podsjetio na sprječavanje gospodarske i financijske krize, očuvanje radnih mjesta, sprječavanje stečajeva.Na novinarski upit o premijerovoj poziciji unutar HDZ-a, Plenković je odgovorio kako misli da je ona dosta dobra, da unutar stranke postoji kohezija i jedinstvo te da je ona "najsnažnija onda kada treba biti".O tome je li on sljedeća "meta" Plenković je rekao je kako je jasno da će u političkoj utakmici slijediti dodatni udari kako bi se spriječila nagodba."To je cilj jedne skupine zainteresiranih, a drugi cilj je politički cilj, destabiliziranje Vlade", rekao je premijer odbacivši da će takvih udara biti od HDZ-a.Na upit o tome osjeća li se odgovornim u aferi "Hotmail", Plenković je odgovorio negativno, ističući da nijedan e-mail nije bio poslan njemu. Dodao je kako je normalno da njegova savjetnica za pravna pitanja u tjednu kada se donosi zakon ima na svojem e-mailu nacrt zakona i da o njemu daju mišljenje mjerodavna ministarstva.