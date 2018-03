VIDEO Pobuna splitskih ugostitelja: "Opara nas vraća u mrak, ostat ćemo bez tisuću radnih mjesta"

Foto: Miranda Čikotić/Pixsell

NAJAVA splitskog gradonačelnika Andre Krstulovića Opare kako će drastično povisiti cijene najma javnih gradskih površina te upravo izdane konzervatorske smjenice i odluka o komunalnom redu u pripremi kojima će se značajno reducirati gradske terase podigli su splitske ugostitelje na noge. Danas su u restoranu Bajamonti organizirali druženje kako bi dogovorili daljnje akcije.

"Svi dođu vidjeti kulturne znamenitosti, a onda sjednu u restoran. Nekad su se ljudi družili na Rivi i Pjaci i sve je to bilo prazno, nije bilo nikakvog sadržaja. Danas se na trgovima na kojima nema sadržaja apsolutno ne zadržavaju. Grad Split je napravio veliki iskorak vezano za gastronomiju koja je ekspandirala u svim smjerovima, i kvantitativno i kvalitativno. Dobivamo povratne informacije da je Split jedna od najkvalitetnijih gastro destinacija. Ljudi nas posjećuju i jako su zadovoljni, a objede doživljavamo od domaćeg svijeta. Postoji ustavno pravo na rad. To vam nitko ne može oduzeti. Mi smo sada ugroženi inicijativom ljudi koji su obrnuli tezu. Mi njih molimo da bi radili, a mi plaćamo porez od kojeg oni dobivaju plaću. Sada bi netko od njih rekao, mi to konzerviramo, čuvamo, no to je skroz promašeno. Problemi su daleko dublji, mimo nas. Mi smo u očaju izmislili vrhunsku granu privrede, mi danas u Splitu osim gastronomije i apartmana nemamo gotovo nikakvu vrstu djelatnosti i van sezone imate polumrtav grad", kaže Željko Alfirević, vlasnik restorana No Stress na splitskoj Pjaci.

"Ostat ćemo bez tisuću radnih mjesta"

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Razočaran je odazivom sugrađana na program koji su pripremili na Pjaci za Advent.

"Ljudi iz destrukcije nisu došli u grad. Ovo je nastavak ataka na nas i uništavanja ogromne količine radnih mjesta. Kada u škveru nestane 300 radnih mjesta, svi se zgražaju. Ako se provedu ove mjere, onda bi ostalo i do tisuću ljudi bez prihoda. Da li to zajednica, Grad i država sebi mogu dopustiti? Iskreno - ne! Svako radno mjesto je bitno. Napravili su dva smjera destrukcije. Jedan ide ka tome da se smanje štekati i uvedu rigorozne mjere kako izgledaju. Zašto ne može cvijeće? Nitko nije objasnio. Većina ljudi nije dobila nikakav odgovor na zahtjev o produženju najma. Ima onih kojima nije ponuđen ugovor, onih kojima je odbijen, svi smo ugroženi. Ako Mate nije danas ugrožen, bit će sutra. Gradu treba kazati da nismo neprijatelji, nego suradnici. Mi smo promotori hrvatskog turizma. I to jako važni. Split je napravio strašan iskorak. Ovo je pokušaj vraćanja u mrak, i to ozbiljan koji se ne bi dao reanimirati", zaključio je Alfirević.

"Ne možemo do kredita s ugovorima na godinu dana"

Ugostiteljima je i problem što je aktualna vlast ukinula ugovor na tri godine, kakve su imali ranije.

"Znate što vam kažu za ugovor na godinu dana u banci? Da ne morate ni dolaziti. Ako hoćete investirati, morate imati najmanje ugovor od tri godine da možete dobiti novac kako bi ga oplemenili. Nitko od nas se nije obogatio i neće se obogatiti. Mi smo normalni ljudi koji normalno živimo i sretni smo kada svojim ljudima možemo dati normalne plaće da oni normalno žive. Ova njihova priča je vrlo negativna. Sve je negativno. Svi smo u pripremi sezone, iščekivanju gostiju od kojih se da pokriti troškove. Novac moramo kao hrčak akumulirati da bi preživjeli ostatak godine. A onda oni počnu pričati priču o 300 kuna po kvadratnom metru jer se uspoređuju s Dubrovnikom. To je kao da se Kia počne uspoređivati s Porscheom. Jako će puno vode proteći prije no što mi dođemo do Dubrovnika", kazao je Alfirević.