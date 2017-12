VIDEO Pogledajte kako izgleda unutrašnjost zgrade nakon požara u New Yorku u kojem je poginulo 12 osoba

Screenshot: Twitter

U POŽARU koji je u noći na petak izbio u New Yorku poginulo je 12 ljudi, a istražitelji vjeruju da je vatru u zgradi izazvala dječja igra sa štednjakom.



Trogodišnje dijete koje nije bilo pod nadzorom zapalilo je vatru na prvom katu zgrade koja se brzo proširila na gornje katove, rekao je gradski vatrogasni povjerenik Daniel Nigro.



Dvanaest osoba je poginulo, među kojima četvero djece, a četiri su teško ozlijeđene u požaru koji je zahvatio nekoliko katova stambene zgrade u njujorškoj četvrti Bronx.





Video footage of the burned out hallway and stairwell of 2363 Prospect Ave in the Bronx, where a 5th alarm fire killed 12 people. #FDNY Fire Marshals determined the cause of the fire to be a young child playing with the burner on a stove pic.twitter.com/MwcuxX6j8k