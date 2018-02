VIDEO Pogledajte kako se polarni val spušta prema Hrvatskoj

Foto i video: neverin.hr



IAKO već danas u naše krajeve pritječe hladniji zrak s istoka, to će se posebice osjetiti večeras i noćas kada će se temperature osjetno sniziti.

Subota donosi različite vremenske prilike kontinentalnoj i primorskoj Hrvatskoj. Dok je u unutrašnjosti oblačno, tmurno s temperaturama od -3 do 0°C i slabim snijegom, na Jadranu prevladava barem djelomice sunčano vrijeme sa znatno višim temperaturama, od 7 na sjeveru do čak 16°C na jugu, piše portal neverin.hr.



Na Jadranu su zabilježeni orkanski udari bure. Prema podacima DHMZ-a najjači udar od 145 km/h zabilježen je u Povilama, 125 km/h u Prizni, a 120 km/h u Senju. Bura će sada malo oslabjeti, ali se s pritjecanjem hladnijeg zraka očekuje njezino ponovno jačanje.



Osjetni pad temperature od večeras



Iako već danas u naše krajeve pritječe hladniji zrak s istoka, to će se posebice osjetiti večeras i noćas kada će temperature u unutrašnjosti pasti na oko -5°C, u gorju i prema -10°C, a sve će to biti praćeno umjerenim i jakim sjeveroistočnim vjetrom zbog čega će osjet niske temperature biti još izraženiji.



Na Jadranu će prema kraju dana i noćas jačati bura s kojom će se hladni zrak "prebacivati" preko obalnih planina, tako da će već ujutro minusa biti na sjevernom Jadranu, posebice u podvelebitskom primorju gdje će bura donositi snježne pahulje.





Najhladnije u ponedjeljak i utorak



Tijekom nedjelje hladniji će zrak zahvatiti i Dalmaciju stoga će se do kraja dana i tamo temperatura sniziti na oko 0°C ili niže.



Nedjelja donosi oblačnije vrijeme s povremenim slabim snijegom, posebice u gorju te u podvelebitskom primorju gdje će padati nošen burom. U Istri će se zadržati suho.



U Dalmaciji će padati najprije kiša, ali će oborine tijekom dana prijeći u snijeg tako da će ponegdje nastati i tanji snježni pokrivač sve do obale, iako treba naglasiti da se očekuju tek manje količine snijega.



Početak tjedna donosi malo snijega i ostatku unutrašnjosti Hrvatske, posebice Posavini, dok će se na Jadranu zadržati uglavnom suho. Najveća vjerojatnost za snijeg je na dubrovačkom području.