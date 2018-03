VIDEO Pogledajte pljačku bankomata u Karlovcu

Screenshot: Index

KARLOVČANE koji stanuju u naselju Dubovec sinoć nešto prije tri sata ujutro probudila je snažna eksplozija.

Eksplozija se dogodila na bankomatu Karlovačke banke. Bankomat je potpuno uništen, a razbojnici su pobjegli s plijenom.

Tvrtka za videonadzor CDS Bond, čije nadzorne kamere snimaju opljačkani bankomat, Indexu je ustupila snimku spektakularne pljačke. Eksplozija bankomata vidi se na 5:30 minuti videa.

Na snimci se vidi kako je pored bankomata stao karavan sive boje iz kojega je izašao jedan muškarac s kapom na glavi.

Bankomat napunili plinom i detonirali, dijelovi su bili posvuda

Nakon nekog vremena iz vozila je izašao i drugi muškarac s kapuljačom. Bankomat su napunili plinom, a pred kraj videa vidi se snažna eksplozija koja je potpuno odvalila bankomat.

Pritom su se otvorila vrata trgovine na čijoj se vanjskoj strani nalazi bankomat, a cijela zgrada se zatresla. No razbojnici su očito dozirali eksploziju jer u eksploziji nisu popucala stakla, a netaknut je ostao i bankomat druge banke s druge strane ulaza. Krhotine bankomata razasute su i desetak metara po parkiralištu.

Pljačkaši su ušli kroz razvaljena vrata i za nekoliko trenutaka s novcem istrčali prema automobilu i odvezli se u nepoznatom smjeru.

Policija je jutros izvijestila da su u 2:39 zaprimili dojavu građana da je došlo do eksplozije i oštećenja bankomata, prilikom čega je nastala materijalna šteta te da nema ozlijeđenih osoba. S očevidom se na mjestu događaja započelo jutros.

Mjesto pljačke nalazi se nedaleko policijske postaje

Zrinka Lukinić iz Karlovačke banke potvrdila je Hini da je oštećen njihov bankomat. Kazala je da ni oni još ne znaju je li iz bankomata odnesen novac ili nije jer nemaju pristup bankomatu sve dok se ne obavi očevid i istraga.



"Još ne znamo ništa, osim da je bila eksplozija i da je na bankomatu nastala šteta. Ne znamo ni koliko je oštećen bankomat, odnosno je li uništen, te su naprave jako skupe. Ne radi se tu ni o kakvoj ozbiljnoj prijetnji banci. Iako se nama to sada prvi put dogodilo, smatramo to uobičajenim pokušajem pljačke s podmetanjem eksploziva, a koliko su kriminalci u tome uspjeli tek trebamo saznati," rekla je Lukinić.



Mjesto događaja u gradskoj četvrti Dubovac je čuvano i ograđeno policijskim trakama, ali se vidi da su dijelovi bankomata razneseni uokolo i da je oštećen i ulaz u prodajni prostor tehničke robe tvrtke Fero-term, gdje se bankomat nalazi. To je mjesto vrlo blizu Policijske uprave, gdje je smješten Centar 192, i blizu Policijske postaje Karlovac.