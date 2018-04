VIDEO Pogledajte svađu Marasa i Plenkovića u saboru

Foto: Patrik Maček/ Pixsell

SDP-ov Gordan Maras Plenkoviću je sarkastično kazao kako je on čudotvorac, ali samo kad su u pitanju njemu bliski ljudi. Maras je time aludirao na zapošljavanje i napredovanje više članova Plenkovićeve šire obitelji posljednjih mjeseci.

"Ja sam iz nekih vaših odgovara zaključio da ste čudotvorac, nažalost čudotvorac ste samo za sebi bliske ljude i tvrtke. Do prije godinu i pol dana neke tvrtke gotovo ništa, a nakon što su došli Plenković i Dalić 12 milijuna kuna godišnje. Vi ste verificirali te dokumente i rekli da je ispravno da Texo Management toliko zarađuje. Mene zanima koliko će oni dobiti od 60 milijuna kuna nagrade za restrukturiranje, koliko će od toga dobiti HDZ'', rekao je Maras.

No Plenković mu je brzo odgovorio.





"Hvala lijepa, zastupniče Maras, sutra ćete imati ovo priliku elaborirati detaljno. Vidim da vi koji ste bili protiv donošenja zakona, sad kad na kraju vidite da je operacija uspjela, nastojite napraviti problem. To je vaše pravo. Što se tiče angažmana tvrtke koja se zove Texo Management, vidjeli ste da kad sam postao svjestan te situacije da je imenovana nova izvanredna uprava i da je proces nastavljen. Vaše insinuacije da sredstva koja dobivaju ljudi koji rade svoj posao kao savjetnici mogu imati veze s HDZ-om su besprizorne. Apeliram da promislite malo drugi put kad koristite takve riječi", rekao je Plenković.

Maras mu je potom uzvratio.



"Nažalost, to je vrlo prizorno, te situacije smo gledali do prije sedam, osam, devet godina. Vi ste legitimirali cijeli postupak, ukoliko ste mogli smijeniti Ramljaka, mogli ste spriječiti da se nastave takvi ugovori i dalje. Nije istina da su svi dobavljači zadovoljni, zadovoljni su oni koje ste doveli na konferenciju. Nije istina da to građane neće ništa koštati. Što je s 3000 manje zaposlenih nego prošle godine? Ne govorite istinu, gospodine Plenković ", rekao je Maras.