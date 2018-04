VIDEO Policija objavila snimke Princea uoči smrti, ne znaju odakle mu lijek koji ga je ubio

Screenshot: Youtube

DVIJE godine nakon smrti glazbenika Princea, tužiteljstvo je objavilo da u tom slučaju neće podignuti nikakve optužnice jer je nemoguće utvrditi kako je pop zvijezda nabavila lijekove koji su ga ubili.







Tužiteljstvo je s jednim liječnikom koji je Princeu propisivao lijekove postiglo nagodbu po kojoj će samo platiti globu, jer nije pronašlo dokaze da mu je on dao smrtonosnu dozu.







"Jednostavno nemamo dovoljno dokaza da u slučaju Princeove smrti bilo koga optužimo za kriminal", kazao je Mark Metz, tužitelj okruga Carver u Minnesoti, gdje se nalazi pjevačevo imanje.



Prince je umro 21. travnja 2016. od nenamjernog predoziranja snažnim opioidnim analgetikom fentanilom.



Metz je u istrazi zaključio kako je Prince mislio da uzima drugi analgetik, vicodin, a posegnuo je zabunom za paketićem u kojem je bio fentanil. Odakle ih je dobio, nije jasno.



"Najvjerojatnije, Prince nije imao pojma da uzima krivotvoreni lijek koji ga može ubiti", rekao je Metz.



"Nema dokaza da mu je te tablete propisao liječnik. Nema ni dokaza da je bilo namjere ili motiva da ga se ubije", dodao je tužitelj.



Ipak, fentanil mu je netko dao. "Nema nikakve sumnje da su potezi pojedinaca iz Princeova okruženja u pitanju. Ali sumnje i aluzije nisu dovoljne za podizanje optužnice", kazao je Metz.Princeova smrt zapanjila je i iznenadila svijet jer je 57-godišnji umjetnik bio model zdravog života koji nije pušio niti pio alkohol, hranio se vegetarijanski, a glazbenike koji su koristili drogu tjerao je iz svoga studija.Međutim, patio je od nesnosnih bolova nakon operacije kuka.U svojoj smrti Prince je postao najslavnije lice epidemije zloupotrebe analgetika u Sjedinjenim Državama u svim demografskim skupinama. Prošle godine u SAD-u od predoziranja analgeticima umrlo je 42 tisuće ljudi."Princeova smrti tragičan je primjer ovisnosti o opioidnim analgeticima i posljedičnim predoziranjem", rekao je Metz.Nedugo prije objave da tužiteljstvo neće podizati optužnice postignuta je nagodba s liječnikom iz Minnesote Michaelom Schulenbergom koji je Princeu omogućavao da dođe do velike količine lijekova tako što ih je propisivao i njegovom bubnjaru Kirku Johnsonu.Mezt je rekao da je motiv za to bila zaštita Princeove privatnosti, a ne namjera da mu naudi. Uz to, nema nikakvih dokaza da je Schulenberg bio taj koji mu je dao koban fentanil.Schulenberg će platiti globu od 30 tisuća dolara i vlada će nadzirati njegov rad i lijekove koje propisuje. Nije mu, međutim, pripisana nikakva odgovornost za pjevačevu smrt.