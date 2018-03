VIDEO Policija u Kaliforniji blokirala dom veterana nakon dojave o pucnjavi

Screenshot: YouTube



KALIFORNIJSKA policija blokirala je dom veterana u Yountvilleu nakon dojave da je došlo do pucnjave te da je naoružani napadač uzeo taoce.

Ured šerifa okruga Napa objavio je da je policija stigla do doma veterana u Yountvilleu oko 10:45 sati po lokalnom vremenu te blokirala područje. Lokalni KTVU objavio je da je ispucano između 15 i 20 metaka. Na terenu su i specijalne snage, a vlasti upozoravaju građane da izbjegavaju područje.

Glasnogovornik kalifornijske prometne policije (CHP) Marc Renspurger izjavio je da je naoružani muškarac u zgradi zatočio tri taoca, piše Washington Post. Svjedok je za AP također izjavio da je napadač uzeo taoce.

There is an active shooter and hostage situation at the Veterans Home in Yountville. CHP is working with Napa County Sheriff’s Office to establish a perimeter and clear buildings. — CHP Golden Gate (@CHP_GoldenGate) March 9, 2018

NAPA CO SHERIFF: Police activity at the Veterans Home in Yountville. Please avoid the area. No action required. https://t.co/DAGVsOILnV — County of Napa (@CountyofNapa) March 9, 2018

"Policija je na području doma veterana nakon dojave o pucnjavi. Sigurnost naših građana, radnika i zajednice je naš najveći prioritet", objavio je dom na Facebooku i dodao da surađuje s policijom.

Yountville Veterans Home Update ⬇️ pic.twitter.com/Y4Wt0dK9kZ — CalVet (@MyCalVet) March 9, 2018

Napa Valley Register objavio je da je napadač odjeven u crno ušao u zgradu i možda uzeo taoce. Za sada nema informacija o mogućim ozljedama tijekom incidenta. Dom u Yountvilleu najveći je veteranski dom u državi i u njenu živi 1000 osoba, piše Washington Post.

Police say that 15 to 20 shots were fired at the Yountville Veterans Center, where three people were taken hostage. https://t.co/PmEDdRErzO Video: @MarkIbanez2 pic.twitter.com/E5gCs0p7LN — KTVU (@KTVU) March 9, 2018