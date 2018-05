VIDEO Poplave, tuča, upozorenja na tornada: Najmanje pet mrtvih u oluji u SAD-u

Screenshot: Rumble

NAJMANJE petero ljudi je poginulo, među njima i jedno dijete, u ogromnoj oluji koja je sjeveroistoku SAD-a donijela poplave, tuču i upozorenja na tornada.

Oko pola milijuna ljudi na sjeveroistoku SAD-a ostalo je bez struje zbog smrtonosne oluje koja je donijela poplave, tuču i vjetrove brzine do 130 kilometara na sat.

Jedanaestogodišnja djevojčica poginula je u Newburghu kada je na nju i majku palo drvo. U istom gradu drvo je palo na ženu dok je vozila i preminula je kasnije u bolnici. Jedan muškarac poginuo je u Danburyju nakon što je drvo palo na njegov kamion. Četvrta osoba također je poginula zbog pada drveta u New Fairfieldu, a 31-godišnji muškarac poginuo je kada je drvo palo na njegov automobil u Poconosu, javlja ABC News.

Izdano je upozorenje na teške oluje za područje od Washingtona do Philadelphije i New Yorka do Bostona. Nova upozorenja za poplave izdana su za Washington i Baltimore. Zaustavljene su najprometnije željezničke linije na sjeveroistoku zemlje.

U Brookfieldu, Connecticutu, proglašeno je stanje katastrofe zbog oluje, a stanovnici su upućeni da ostanu u svojim domovima, dok službenici pokušavaju procijeniti razmjere štete.

Izdana su upozorenja na tornada za sjever New Yorka, Hudson Valley, sjeveroistočnu Pennsylvaniju, zapadni Connecticut, Massachusetts i južni Vermont. Ovim područjima prijeti i tuča. Očekuje se da će najgore proći do večeri, ali jugoistoku države prijete obilne kiše i poplave sljedećeg tjedna.