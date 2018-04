VIDEO Požar kod Omiša: Gori uz samu Magistralu, kanaderi brane kuće

Foto, Video: Čitatelj Indexa

S PRVIM pravim proljetnim danima počela je sezona požara. Gori u Stanićima kod Omiša. Gori svega nekoliko metara uz cestu, a kanaderi brane kuće.



Na snimkama koje je Indexu ustupio čitatelj vidi se da se vatra sasvim približila kućama.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Još uvijek traje", rekao je za Index čitatelj koji tu živi."Doša sam doma, kanader poliva, panika na sve strane", kaže nam sugovornik dodavši kako su piloti iznimno precizni.Kako javlja HAK, zbog požara je prekinut promet na Jadranskoj magistrali. Obilazak regulira prometna policija.

"Promet je blokiran, ali uspio sam doći doma. Tu je nekoliko vatrogasnih vozila, ali kanader spašava", kaže nam sugovornik.

"Požar gori od Lokve put Stanića, od Magistrale pa do gornje ceste. Vatra je pod nadzorom, kanader zaliva, nadamo se da bi do noći mogli biti ugašeni požari. Na terenu su sve snage s omiškog područja kao i županijske snage od Makarske do Splita", rekao je za Index Višeslav Pešić, šef omiških vatrogasaca. Požar gasi stotinjak vatrogasaca, a veće probleme mogao bi stvarati vjetar. No, za sada je sve pod kontrolom.