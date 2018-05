VIDEO Prosvjedi protiv turskog predsjednika u Londonu: "Ugostiti Erdogana je sramota"

Screenshot: YouTube

U LONDONU su izbili nasilni prosvjedi zbog posjeta turskog predsjednika, koji se sastao s britanskom kraljicom i premijerkom.

Zbog posjeta turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana Velikoj Britaniji, u utorak su izbili prosvjedi u kojima je došlo do fizičkog sukoba sudionika i policije. Kurdski prosvjednici okupili su se ispred ureda premijerke Therese May s transparentima i fotografijama turskog predsjednika, nazivajući ga teroristom i fašistom.

Glasnogovornik britanske premijerke izjavio je da će s Erdoganom "iskreno razgovarati o ljudskim pravima": "Uvijek smo jasno govorili kako želimo da Turska ispunjava svoje međunarodne obaveze, uključujući poštivanje slobode izražavanja te političkih sloboda", rekao je.

"Ugostiti Erdogana je sramota"

Erdogan je stigao u trodnevni posjet Britaniji nakon što je sazvao izvanredne izbore u Turskoj za 24. lipnja. Aktivisti organizacija English PEN, Index On Censorship i Reporteri bez granica (RSF) također su prosvjedovali i optužili Erdogana za kršenje ljudskih prava, osobito zbog čistki nakon pokušaja vojnog udara 2016.

"Moramo našoj vladi dati do znanja da se brinemo za osnovne ljudske slobode i vrijednosti na kojima je izgrađena naša zemlja", rekla je šefica RSF-a u Britaniji Rebecca Vincent te pozvala na oslobađanje turskih novinara zatvorenih od 2016. godine.

"U izvanrednom stanju u državi ljudi nemaju puni pristup neovisnim izvorima informacija, tako da će sada izaći na izbore nakon vrlo kratkog razdoblja kampanje, bez potpunih informacija", komentirala je Vincent stanje u Turskoj. "Zbog toga je sramota ugostiti Erdogana u Britaniji."

