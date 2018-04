VIDEO Splićani ratuju zbog sto metara puta: "Svi smo ovdje za HDZ, ali neki ljudi nemaju obzira"

Foto: Index

NOVA prometna regulacija na sto metara Lovačkog puta u splitskom kvartu Dragovode u kotaru Mejaši digla je građane na noge. Smjer prometovanja izmijenjen je na zahtjev stanara Lovačkog puta, koji su skupili 52 potpisa. To je uzrujalo one koji ne žive na Lovačkom putu, nego u susjedstvu i sada do svojih kuća moraju zaobilaznim putem. Tih 100 metara novog smjera donijelo im je kilometar i pol dodatnog puta.

Borko Milardović vodi stranu koja zahtjeva vraćanje smjera na staro. Sumnja da je Katarina Šimundža Bešker iskoristila poziciju članice Gradskog odbora HDZ-a kako bi utjecala na izmjenu smjera prometovanja Lovačkim putem.

"Četiri i pol kilometra vozim da bih dijete odbacio u školu. I još četiri i pol nazad. A škola nam se nalazi tek 200 metara od kuće. No put je jedna velika nizbrdica i kada pada kiša ovuda se slijevaju potoci. Moramo po djecu u školu autom. Nema druge. Ali sada su nam promjenom prometne regulacije na Lovačkom putu produljili put za kilometar i pol. Moramo napraviti krug Lovrinačkom i Ulicom Zbora narodne garde kako bismo se vratili. Smjer prometovanja Lovačkim putem promijenjen je u tajnosti koncem prošle godine, i to na zahtjev građana koji tamo žive, temeljem 52 prikupljena potpisa. Napravljen je politički pritisak da bi se pojedincima pogodovalo", žali se Borko Milardović.

"Što rade ljudima u 21. stoljeću i njima je to normalno"

Počeli su i oni prikupljati potpise, skupili su ih više od 200, a i više bi ako bude potrebno.

"Skupili bismo mi njih i tisuću, jer 95 posto stanovništva na Dragovodama ovaj smjer ne odgovara, ali su nam u kotaru onda obećali da će se sve vratiti na staro jer je ova prometna regulacija bila privremena do kraja siječnja. Argumenti za promjenu smjera su bili manja buka i broj prometnih nesreća, ali u ovih 11 godina, koliko je Lovački put jednosmjeran, nije bila nijedna nesreća. To nije razlog, već pogodovanje. Nositelj potpisa je bila Katarina Šimundža Bešker i krug ljudi bliskih predsjedniku Gradskog kotara Vici Mihanoviću", kaže Milardović.





Nije samo škola problem, žali se Milardović.

"Sve nam je u tom smjeru, i ambulanta i crkva. Ovdje je 90 posto vjernika, stariji svijet ide u crkvu svaki dan. Tu je i dječji vrtić, najveći u Splitu. Kerum ga je otvorio, a ovi kada su došli na vlast, zatvorili su put za vrtić. Kada je otvoren Mall of Split, Ulicom Josipa Jovića deset puta je povećan promet i nitko se nije bunio, a ovi na Lovačkom putu, zahvaljujući svojim političkim vezama, dobili su promjenu smjera jer im smeta buka. Onda bi trebalo zatvoriti i Domovinskog rata i Vukovarsku, ako je problem buka što se stvara ispred kuće. Nama bi cijeli problem riješio produžetak Ulice Ivana Merza kojom bismo se spojili na Vukovarsku. Međutim, ova gradska vlast, umjesto da otvori nove puteve, zatvaraju postojeće. Ovdje živim 52 godine, svaka je vlast nešto napravila, a ova je prva koja je zatvorila postojeći put. Ja sam isto član HDZ-a, većina ljudi je ovdje u HDZ-u, i potpisnici su iz HDZ-a, ali neki ljudi nemaju obzira. Ovo je nešto najbizarnije. Da ne povjeruješ što rade ljudima u 21. stoljeću i da je to njima normalno", izjadao nam se Milardović.





Članica GO-a HDZ-a: Nisam prikupljala potpise

Šimundža Bešker potvrdila nam je da je u GO-u HDZ-a i Nadzornom odboru Spalatum DMC-a, kao i da je kćer Joze Šimundže, direktora tržnice Hippos, ali kaže da ona nije organizirala prikupljanje potpisa, niti je koristila svoju političku poziciju da bi utjecala na promjenu smjera.

"Potpise je prikupljao moj susjed Branko Bošnjak. On je upućen u problematiku i predstavlja ljude koji su dali potpise", kazala nam je Šimundža Bešker.

Evo što nam je Bošnjak kazao.

"Ja i Stanko Marinić smo išli na komunalno. Ti ljudi koji se bune nisu s Lovačkog puta, nemaju veze. To je kao da ja tražim da se promijeni smjer u Marmontovoj. Godinama imamo ovaj problem. Trpili smo, to je bilo neizdrživo, imamo po tisuću auta dnevno, više nego na autoputu u Dugopolju. A sada se smanjio promet. Samo smo radi sigurnosti tražili promjenu. Kroz našu ulicu ne mogu proći invalidska kolica. Kada padne kiša, to je katastrofa. Njihovi argumenti uopće ne leže. Kada idem u grad, i ja idem obilazno, Lovrinačkom, pa put groblja i dalje. Putujem isto kao i oni. Ništa duže, ništa kraće. Vrtić mi je 500 metara od kuće, a za odvesti unuka i ja moram okolo. Svi njihovi postupci motivirani su izborima koji dolaze. Kod njih prometa nema, guštaju i leže. Da ima malo morala, o ovome se uopće ne bi razgovaralo. Neka oni uređuju svoju ulicu. Sve ostalo je nenormalno. Sada su izbori i sada su to političke igrice", kaže nam Bošnjak. On nije u HDZ-u.





Vice Mihanović, predsjednik GK-a Mejaši, kaže kako su aktivno sudjelovali u rješenju problema i da nikakvog pogodovanja nije bilo.

"Bilo je nekoliko sastanaka u gradu oko ove teme s jednom i drugom stranom. Ja nisam prometni stručnjak, o tome će odlučiti stručne službe Grada s prometnom policijom. To će se uskoro dogoditi, napravit će se analiza. Žao mi je što je došlo do ove situacije. Mi smo bili aktivno uključeni, cijela stvar je u proceduri. Sve će se sagledati i donijeti najbolja odluka", kazao nam je Vice Mihanović.





Šef komunale: Vraćamo smjer na staro

Čuli smo se i sa šefom komunale u Gradu Splitu Damirom Babićem. On nam je otkrio kako se smjer vraća na staro.

"Ta ulica je do prije desetak godina bila dvosmjerna. S policijom i kotarom smo zaključili da je neuvjetna za takav promet. Pojavio se dio građana koji su tražili promjenu smjera. Načelno sam bio skeptičan mijenjati regulaciju koja je zaživjela. Tražio sam očitovanje kotara, razgovarao sam s policijom. Napravili smo probni rok. Prošlo je neko vrijeme, čini mi se da je manje vozila u toj ulici. Onda su se pojavili ljudi s potpisima, stigao je i dopis Gradskog kotara da se promijeni signalizacija, da se vrati na prijašnje stanje. Prije no što sam izdao nalog Cestaru da se to napravi, zatražio sam mišljenje policije i njihovu analitiku o broju postupanja u novom režimu. Bilo je 87 postupanja za dva mjeseca", kazao nam je Babić.