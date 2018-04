VIDEO Splitska policija: Na prosvjedu je bilo 15 tisuća ljudi

Foto: Ivo Čagalj/ Pixsell

KOLIKO je ljudi bilo na prosvjedu u Splitu?



Ako pitate organizatore, bilo ih je 70 tisuća. Policija se, vjerojatno poučena negativnim iskustvima iz Zagreba, još nije oglasila. Policija je u 9:30 počela s konferencijom.





Tijek događaja:

09:45 Na pitanje hoće li kažnjavati uzvikivanje ustaškog pozdrava ZDS, policija je rekla kako će naknadnim utvrđivanjem snimki ustvrditi što se događalo.

09:42 Bio je to mirni javni prosvjed koji je završio oko 19 sati.

09:42 Izbrojali smo nekih 25 autobusa koji su nam se obratili. Rekli su da nisu registrirali odakle su dolazili autobusi.

09:41 Policija je kazala da je oko 18 sati bilo do 15.000 ljudi. U nekom trenutku se, smatra policija, taj broj popeo na maksimalno 18.000.

09:40 Policija kaže da nije bilo incidenata.

Kako su organizatori došli do brojke od 70.000, nije poznato. Ono što se posljednjih dana moglo čuti po medijima je da splitska Riva, kada je najpunija i kada je, što bi se u Dalmaciji reklo, "čovik na čoviku", može primiti 40-ak tisuća. Jučer Riva nije ni blizu bila puna. Oko polovice Rive bilo je popunjeno ljudima, ali gustoća nije bila pretjerano velika, a što je jako važno kod pobrojavanja ovih događaja. Tako je i u Zagrebu prije dva tjedna bio praktički pun Trg, ali broj ljudi po četvornom metru, kako je objasnila naknadno policija čije su se procjene na kraju pokazale najtočnijima, nije bio velik.



Crkva kao JNA - izgleda moćno, ali...



Splitski prosvjed održan je nekoliko tjedana nakon zagrebačkog i samo dan prije izglasavanja Istanbulske konvencije. Osim što je bio prilično neartikuliran u svojim zahtjevima, zagrebački je prosvjed ostao poznat po ratovima brojkama. Sami organizatori baratali su ciframa od 50-70 tisuća ljudi, da bi policija izašla sa skromnom brojkom od pet tisuća. Bio je to početak rata koji se danima vodio u medijima, a na kraju je ispalo da je policija bila u pravu. Naime, netko je kompjuterski s fotografije visoke rezolucije napravljene na vrhuncu prosvjeda pobrojao glave i došao do brojke od 8.032 osobe. To se moglo demantirati i osporavati, ali eventualno u par tisuća ljudi. Bilo je jasno da 70.000 ljudi tamo nije bilo i da su organizatori lagali.

>> PROSVJED U SPLITU POKAZAO Crkva je zaigrala na sve ili ništa i - popušila



U međuvremenu je svađa oko Istanbulske konvencije uzdrmala HDZ, a u takvim okolnostima organizirao se drugi prosvjed, onaj splitski. Tjednima zapravo traje organizacija tog prosvjeda koji je trebao biti popravni ispit za zagrebački koji je, makar to nitko neće priznati, podbacio. Organizirali su se autobusi po župama, pozivalo se ljude, čak su i splitski taksisti nudili besplatan prijevoz. Istanbulska konvencija je, to je više-manje sasvim jasno, s vremenom postala samo paravan, a prava bit prosvjeda je udar s desna na HDZ. No, kako je kazao Žarko Puhovski sinoć u razgovoru za Index, "Crkva je kao JNA - izgleda opasno, ali u akciji se pokazuje slabom".



Drugim riječima, udar ekstremnih desničara, koji imaju neformalni blagoslov Crkve, na Andreja Plenkovića i njegov HDZ jučer je na splitskoj Rivi doživio poraz. Iako se prosvjed ne može nazvati fijaskom jer se okupio respektabilan broj ljudi, želje organizatora o desecima tisuća ljudi, usprkos silnim naporima i organiziranju, očito se nisu ostvarile.