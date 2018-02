VIDEO Splitski gradonačelnik otvorio dušu, pogledajte što je poručio ljudima koji se bore s karcinomom

Foto: Ivo Čagalj/Pixsell, Index, Video: Index

U SPLITU je organizirana konferencija "Fight and Win - Kako se oduprijeti raku?" u organizaciji HDZ-ove europarlamentarke Dubravke Šuice. U hotel Park stigao je i bivši slovenski premijer Alojz Peterle, ali ne i ministar zdravstva Milan Kujundžić, koji je zapeo na putu u snijegu.

Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara spremao se za konferenciju kao sudomaćin, no prije mjesec dana završio je u bolnici s teškom dijagnozom. Odmah je krenuo s liječenjem, a ubrzo se vratio i na posao. Kao da se ništa nije promijenilo. Svoja iskustva u borbi s opakom bolešću podijelio je s do kraja ispunjenom velikom dvoranom hotela Park.

"Nije mi lako o ovome govoriti, još sam brucoš u ovom svojstvu, tek sam započeo ovu borbu i nemam previše iskustava. Shvatio sam u ovih mjesec dana, koliko se borim s bolešću, da se zapravo ništa nije promijenilo i palo mi je na pamet da bi svaki bolesnik i svaki član obitelji koja se suočava s ovom bolesti trebao pristupiti upravo na ovaj način, da se ništa nije promijenilo. Da se treba boriti svaki dan, raditi svoj posao, biti snažan, ustrajan i hrabar i doći do točke da sve posložimo i kažemo: "Ok, ljudi s karcinomom moraju biti potpuno integrirani u život, njima treba dati prigodu, jer su oni poslovno sposobni. Pa i ako im je umanjena poslovna sposobnost, treba im pružiti priliku jer suvremena medicina, izvrsni liječnici i sustav kojeg ćemo popraviti dovode do toga da će karcinom postati kronična bolest. Ja drugačije ne želim razmišljati", kazao je Krstulović Opara.



Svojim razmišljanjem oduševio je prisutne koji su ga pozdravili velikim aplauzom.

"Krenuo sam žestoko u borbu protiv bolesti"

Na konferenciji su bili i ravnatelj splitske bolnice Ivo Jurić i šef onkologije Eduard Vrdoljak, kojem je Opara uputio riječi zahvale istaknuvši kako postiže sjajne rezultate unatoč nedostacima u opremi splitskog KBC-a.

"Treba dokinuti diskriminaciju bolesnika, treba ih ohrabriti da su članovi društva. 26 tisuća ljudi svake godine oboli, to nam govori da je karcinom oko nas. Tko smo mi da te ljude odbijamo od sebe i uskraćujemo im mogućnost da grade društvo? Bogu hvala na dobrim doktorima i medicini, to je moguće. Hoću li ja biti primjer? Ja se nadam da hoću. Primjera ima. Moramo se stalno boriti za dostupnost svih oblika skrbi ljudi koji su se suočili s malignom bolešću. U našem gradu nemamo iste mogućnosti kakve postoje u drugim gradovima. Na nama je da to promijenimo. Moramo raditi na najsuvremenijoj opremi za dijagnostiku, za veće kapacitete dnevnih bolnica, za povećanje stručnog kadra", kazao je splitski gradonačelnik.

Evo što je poručio onima koji se također bore s karcinomom.

"Krenuo sam žestoko u borbu protiv ove bolesti. Kao veslač potegnuo sam prvih deset snažnih zaveslaja. Sad treba rasporediti snagu. To ću naučiti od ovih liječnika i svih onih koji se bore. Ljudi, borite se, ima razloga za to, ne klonite duhom, radite svaki dan, slušajte svoje liječnike, mislite na budućnost, to je recept za pobjedu i ozdravljenje, bolje društvo, jedini recept kojeg priznajem", kazao je Krstulović Opara.