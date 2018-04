VIDEO Stručnjaci napravili simulaciju razornog potresa koji bi mogao pogoditi Kaliforniju, ne izgleda dobro

Foto: USGS, Video: Dale Cox, Paul Cascio, USGS. Public domain

VELIKI potres 1906. godine sravnio je sa zemljom čitav San Francisco, a onaj 1989. godine nanio je gradu znatnu štetu. Idući veliki potres mogao bi biti još razorniji, piše Forbes.



Projekt "Scenarij HayWired" Američkog geološkog instituta simulira posljedice potresa magnitude 7,0 uzduž rasjeda Hayward u Zaljevskom području San Francisca. Rezultati simulacije su zabrinjavajući: u potresu bi moglo stradati do 800 ljudi, a ekonomske štete iznosile bi 100 milijardi američkih dolara.







Dizala su dosad nepoznat problem



"Prilično je izgledno da će današnji stanovnici Zaljevskog područja doživjeti veliki potres", izjavio je Keith Porter, profesor sa Sveučilišta u Koloradu i jedan od istraživača na projektu.



"Ovaj scenarij otkriva slabe točke u planovima novih zgrada, postojećoj vodnoj infrastrukturi te probleme s požarima nakon potresa i starijim dizalima", dodaje.





Dizala su jedna od dosad nedovoljno istraženih slabih točki. Prema Porteru, nakon velikog potresa na području sjeverne Kalifornije, u dizalima bi zaglavilo oko 20.000 ljudi."To je velik problem jer u dijelovima Zaljevskog područja električne energije nakon potresa ne bi bilo nekoliko dana ili više. Zamislite 20.000 ljudi koji su danima zarobljeni u metalnoj kutiji. To je prilično jezivo", kaže Porter.Prema istraživanju, četvrtina zgrada u Zaljevskom području nakon potresa će biti opasna za ljude. Izbit će 450 velikih požara te doći do puknuća i curenja 4000 cijevi samo u općini East Bay.Istraživači također upozoravaju da se posljednji veliki potres u Kaliforniji dogodio prije internetske ere, 1994. godine, pa se nameće pitanje kako bi poremećaj internetske veze danas utjecao na magnitudu kaosa nakon katastrofe.Velik broj znanstvenika predviđa da Kaliforniju idući veliki potres očekuje unutar 30 godina, no njegove posljedice je uz malo planiranja moguće ublažiti. Prema Porteru, povećanje graditeljskih troškova za jedan posto nove zgrade učinilo bi i do 50 posto snažnijima."Veliki potresi neizbježni su u Kaliforniji. Takav potres prouzročit će vrlo ozbiljne gubitke, no neki od tih gubitaka mogu se izbjeći razboritim razmišljanjem unaprijed", zaključuje Porter.