VIDEO U Kini klonirani prvi majmuni

U KINESKOM laboratoriju stvoreni su prvi klonirani majmuni. Radi se o identičnom dvojcu japanskih makaki majmuna koji su klonirani istom tehnikom kao i ovca Dolly.



Majmuni Zhong Zhong i Hua Hua rođeni su prije nekoliko tjedana u laboratoriju u Kini, javlja BBC.



Znanstvenici tvrde da će makakiji, budući da su genski identični, biti korisni za istraživanje bolesti kod ljudi. No kritičari tvrde da će to uzrokovati važne etičke dileme jer je ovo kloniranje korak bliže kloniranju ljudi.

Proučavat će genetske bolesti



Qiang Sun s Instituta neuroznanosti koji djeluje pri kineskoj Akademiji znanosti poručio je kako će klonirani majmuni biti korisni za proučavanje bolesti na genetskoj bazi, pri čemu je naveo nekoliko vrsta raka te poremećaja metabolizma i imunog sustava.



"Mnoga pitanja o biologiji primata mogu se proučavati na ovim majmunima", rekao je.



Majmun Zhong Zhong rođen je prije osam tjedana, a ime je dobio po kineskoj riječi za narod. Hua Hua rođen je prije šest tjedana.



Znanstvenici su poručili kako majmune hrane na bočicu i da trenutno rastu normalnom brzinom. Očekuju da će tijekom nadolazećih mjeseci biti rođeno još klonova makaki majmuna.



"Ovo nije prekretnica"



Profesor Robin Lovell-Badge s Instituta Francis Crick u Londonu poručio je za BBC da tehnika kojom su klonirani Zhong Zhong i Hua Hua nije novost te da se radi o vrlo neučinkovitoj i opasnoj proceduri.



"Ovo nije prekretnica koja će stvoriti metode za kloniranje ljudi", rekao je.



Profesor Darren Griffin sa Sveučilišta u Kentu rekao je da ova metoda može biti korisna za razumijevanje bolesti ljudi, ali i da postavlja ozbiljna etička pitanja.



Ovca Dolly ušla je u povijest prije dvadeset godina kada je klonirana na Roslin institutu u Edinburghu. Bilo je to prvi put da su znanstvenici uspjeli klonirati sisavca od materijala iz jezgre stanice.Otada su istom metodom znanstvenici pokušali klonirati mačke, pse, svinje, miševe i štakore.Zhong Zhong i Hua Hua prvi su primati koji su klonirani ovom tehnikom.U studiji koja je objavljena u časopisu Cell stoji kako su Zhong Zhong i Hua Hua uspješno klonirani nakon 79 neuspjelih pokušaja.Visoki etični standardiBila su klonirana i dva druga majmuna od različite vrste stanica nego Zhong Zhong i Hua Hua, no oni nisu preživjeli."Pokušali smo nekoliko različitih metoda, no samo je jedna uspjela. Bilo je toliko neuspjeha prije nego što smo uspjeli pronaći način da uspješno kloniramo majmuna", rekao je doktor Sun.Njegov kolega Muming Poo rekao je kako je svjestan da budućnost istraživanja na primatima bilo gdje u svijetu ovisi o tome da znanstvenici slijede stroge etične standarde.