VIDEO U Miamiju se srušio pješački most, ima dosta mrtvih pod gomilom betona

Screenshot: Twitter

PJEŠAČKI most preko Jugozapadne osme ulice u Miamiju srušio se tijekom poslijepodneva. Gomila urušenog betona zarobila je pješake i ljude u automobilima koji su se u tom trenutku našli ispod mosta.

NBC 6 javlja kako je u ovom događaju više ljudi poginulo.

A bridge in Miami, Florida has collapsed, trapping a number of vehicles beneath it - the bridge was only put in place on Saturday pic.twitter.com/VMQDoQbxUt