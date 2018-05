VIDEO U napadu u Afganistanu najmanje 9 mrtvih, ISIS preuzeo odgovornost

Screenshot: Twitter

NAJMANJE devet osoba je ubijeno u nedjelju u višesatnom napadu naoružanih muškaraca na službenu zgradu u Jalalabadu na istoku Afganistana.

#JALALABAD - Smoke has been seen over the building of the finance department in Jalalabad as clashes are ongoing between the security forces and attackers. #Afghanistan pic.twitter.com/48t86obaMK — TOLOnews (@TOLOnews) May 13, 2018

Napad je počeo sredinom dana eksplozijom autobombe ispred ulaza u zgradu financijske uprave grada. To je "otvorilo put naoružanim muškarcima", rekao je glasnogovornik guvernera pokrajine Nangarhar.

Prestrašeni djelatnici su se dali u bijeg dok su se snage sigurnosti suprotstavljale napadačima dulje od četiri sata. Sva četvorica napadača su ubijena.

#JALALABAD - Unknown gunmen attacked Jalalabad's customs finance department on Sunday afternoon and clashes are ongoing with the security forces, local officials confirmed. #Afghanistan pic.twitter.com/mgb84E2Ube — TOLOnews (@TOLOnews) May 13, 2018

Direktor odjela financija je rekao da su svi djelatnici evakuirani. "Nažalost, izgubili smo tri člana osoblja. Ubijeni su u eksploziji na ulazu", rekao je. ISIS je nekoliko sati kasnije preuzeo odgovornost za napad.

Tijela jednog policajac i osam civila, među kojima su trojica djelatnika odjela financija, prebačena su u bolnice Jalalabada, rekao je šef zdravstvene službe grada. Dodao je da je najmanje 36 osoba ranjeno.