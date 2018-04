VIDEO U Peruu otkrivena masovna grobnica s ostacima 140 djece kojima su izvađena srca

Screenshot: Google Maps

ARHEOLOZI u Peruu otkrili su grobnicu staru oko 550 godina s ostacima više od 140 djece i 200 ljama, koja bi mogla mjesto najvećeg masovnog žrtvovanja u povijesti.

National Geographic objavio je u četvrtak da su arheolozi na sjevernoj obali Perua pronašli ostatke više od 140 djece i 200 mladih ljama, a čini se da se radi o mjestu najvećeg masovnog žrtvovanja u ritualu koji se odvio prije 550 godina.

More than 140 children were ritually killed in a single mass sacrifice some 550 years ago in Peru—and archaeologists think they know what prompted the act. https://t.co/R62VBT4fmc