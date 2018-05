VIDEO Učenica o pokolju u školi u Teksasu: "Uvijek sam mislila da će se to i nama dogoditi"

Screenshot: Twitter

UČENICA škole u Teksasu u kojoj je ubijeno najmanje 10 ljudi, većinom učenici, izjavila je kako ju stravični napad nije nimalo iznenadio.

Učenica škole Paige Curry (17) razgovarala je nakon napada s novinarom lokalne televizijske postaje: "Ne znam zašto bi netko ovo učinio, ne znam", rekla je vidno potresena Paige.

"Sjedila sam u učionici kada sam čula glasne udare, prvo nisam znala što je to, a zatim sam shvatila da su pucnjevi. Čula sam vrištanje i počeli smo trčati i sakrili smo se. Bilo me jako strah, trebala sam nekoga da me smiri", ispričala je Paige.

Heartbreaking @abc13houston interview with Santa Fe student Paige Curry asking if she was surprised by the shooting at her school



"It's been happening everywhere. I've always kind of felt like eventually it was going to happen here too." pic.twitter.com/Fgtg3YvEBm