VIDEO Vozač snimio trenutak urušavanja mosta u Miamiju, vozio je prema njemu

Screenshot: YouTube

NAJMANJE šest osoba poginulo je u urušavanju novog novcatog pješačkog mosta nad autocestom u Miamiju, objavila je u petak policija tog američkog grada.



Jedan vozač snimio je trenutak urušavanja mosta. On se nalazio u automobilu, a most se urušio svega nekoliko metara ispred njega.



Most od 950 tona, dovršen u prošlu subotu, koji još nije otvoren za javnost, trebao je biti pušten u promet 2019. za povezivanje međunarodnog sveučilišta Floride sa studentskim domovima u obližnjem gradiću Sweetwateru, s druge strane autoceste.