VIDEO Zbog snježne oluje u SAD-u otkazane tisuće letova, izvanredno stanje u New Jerseyju

SJEVEROISTOK SAD-a je u srijedu velikim dijelom bio pod snijegom, pa je tijekom poslijepodneva otkazano više od 2000 letova iz zračnih luka na tom području, na kojem se strahuje i od prekida električne energije za tisuće domova.

Oko 525 letova (42 posto ukupno predviđenih) iz i u međunarodnu zračnu luku JFK je otkazano nakon podneva, 650 letova (50 posto) iz međunarodne zračne luke Newark i oko 600 (50 posto) iz zračne luke LaGuardia, prema podacima stranice za praćenje letova FlightAware.

Zračne luke Bostona i Philadelphije su također zahvaćene i tamo je otkazano oko 20 posto letova.

Agencija koja nadzire tri njujorške zračne luke navela je da svaka ima u pripremi poljske krevete, pokrivače, pelene i mlijeko za djecu.

Izvanredno stanje u New Jerseyju

Između 20 i 33 centimetra snijega se očekuje u New Yorku tijekom dana, a do 50 centimetara u ruralnim predjelima država New York, New Jersey i Connecticut, navodi National Weather Service (NWS), državna meteorološka agencija.

As predicted, an impressive number of #thundersnow reports are occurring with #snow bands moving over #NewJersey. Numerous strikes can clearly be seen using the #GOES16 global lightning mapper over the last 2 hours. An excellent overlay product from @CoDWXData. #NJwx pic.twitter.com/LzdYREkSNw — Philippe Papin (@pppapin) March 7, 2018

Državne škole i javne službe normalno rade, ali je guverner New Jerseya Phil Murphy u utorak navečer najavio zatvaranje škola i proglasio izvanredno stanje.

Nevrijeme je poremetilo i željeznički promet i nacionalna kompanija Amtrak je objavila da su otkazane vožnje triju vlakova koji povezuju Washington i Boston. Nova oluja dolazi samo nekoliko dana nakon ogromne oluje koja je na istom području odnijela najmanje pet života