Vijeće sigurnosti UN-a sastalo se u švedskom rezervatu i pokušava naći rješenje za Siriju

Foto: Hina

VELEPOSLANICI zemalja članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda preselili su se ovaj vikend u švedsko selo, u ozračju napetosti između Zapada i Rusa zbog sirijskog sukoba, kako bi s glavnim tajnikom UN-a i njegovim posebnim izaslanikom za Siriju razgovarali o mogućim rješenjima za tu zemlju.



Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres stigao je sredinom dana na to neslužbeno okupljanje koje se inače svake godine uobičajeno odvija u okolici New Yorka. Njegov specijalni izaslanik za Siriju Staffan de Mistura će im se pridružiti u nedjelju.



"I dalje smo suočeni s dubokom podjelom u pogledu Sirije, moramo naći rješenje u vezi s kršenjem međunarodnog prava tijekom uporabe kemijskog oružja", rekao je Guterres po dolasku.



Jačanje mirovnih misija



Petnaest članica Vijeća sigurnosti sastaje se u Backakri, rezidenciji Daga Hammarskjolda, drugog glavnog tajnika u povijesti UN-a, koji je umro 1961. u padu zrakoplova u Africi u nikada razjašnjenim okolnostima.



Farma se nalazi u središtu prirodnog rezervata nedaleko od Baltičkog mora, na jugu Švedske i posjed sačinjavaju četiri krila. Južno krilo koriste švedski akademici koji dodjeljuju Nobelovu nagradu za književnost.



Tisućama kilometara udaljeni od New Yorka i Damaska, članovi Vijeća će se baviti načinima jačanja mirovnih misija Ujedinjenih naroda, navela je švedska vlada.



Šefica diplomacije Margot Wallstroem je istaknula da se ne treba nadati rješenju sirijskog problema tijekom vikenda.Američka veleposlanica u UN-u Nikki Haley je izrazila žaljenje zbog slijepe ulice u koju je zapalo Vijeće sigurnosti u pogledu sirijskog pitanja."Odlučni smo pronaći učinkovita rješenja", dodala je britanska veleposlanica Karen Pierce.SAD, Velika Britanija i Francuska napali su 14. travnja tri lokacije u Siriji povezane sa sirijskim programom kemijskog oružja. Najvažnija je bio istraživački centar u Barzahu za koji američki obavještajci smatraju da je sudjelovao u proizvodnji i testiranju kemijskog i biološkog oružja.Asadov režim i njegov ruski saveznik odbili su svaku odgovornost za taj napad u kojem je smrtno stradalo više od 40 osoba. Ti napadi, o kojima je odluka donesena bez rezolucije VS-a, pojačali su napetosti s Rusijom, koja je uz Sjedinjene Države, Francusku, Veliku Britaniju i Kinu stalna članica.Moskva je od 2011. 12 puta uložila veto u Vijeću sigurnosti.