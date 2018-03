VIKEND PROGNOZA Napokon stiže promjena vremena, ali i opasna ledena kiša

Foto:Pixsell/Marko Prpić



TJEDAN iza nas bio je najhladniji u ovoj godini, donio nam je najviše snijega, kiše koja se smrzavala na tlu te problema u prometu i svakodnevnim obavezama. Vikend koji je pred nama donosi nam pak smirenje vremena u nedjelju, s postepenim rastom temperatura koji će se, prema trenutnim prognozama nastaviti u sljedećem tjednu.



Vrijeme sutra



U vikendu pred nama vrijeme će biti umjereno do pretežno oblačno s povremenim slabim oborinama koje će najčešće biti večeras tijekom noći na subotu te krajem subote.



U unutrašnjosti će sutra padati najprije snijeg, a zatim i kiša koja se mjestimice može smrzavati na tlu. Na Jadranu se pak očekuje kiša.



Važno je naglasiti kako je sutra kiša koja se može smrzavati na tlu moguća na istoku zemlje, u središnjoj Hrvatskoj, ali i u gorskoj Hrvatskoj.





Na kopnu će puhati uglavnom slab vjetar, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni koji će tijekom dana okrenuti na jugo.Na kopnu se pak u jutarnjim satima sutra očekuju temperaturne vrijednosti između -5 i 1°C, dok se na Jadranu očekuju temperature od 2 do 8°C.Tijekom dana temperature će se na kopnu kretati od -2 do 2°C, a na Jadranu od 7 do 13°C.





Vrijeme u nedjelju



U nedjelju se na kopnu očekuje djelomice oblačno vrijeme.

U jutarnjim satima su moguće mjestimične oborine, na granici kiše i snijega. U gorju se također može očekivati malo snijega.



Na Jadranu će u nedjelju prevladavati sunčano te suho vrijeme.

Kako javlja DHMZ, iznimka je ipak jug zemlje na kojemu je moguća kiša tijekom dana, posebno u jutarnjim satima.

Žuti Meteoalarm zbog poledice

Za sutra je na snazi žuti Meteoalarm u kopnenoj Hrvatskoj i to zbog opasnosti od ledene kiše koja će se smrzavati na tlu. Stoga građane pozivaju na oprez tijekom hodanja, bicikliranja ili vožnje na skliskim površinama.