Vilim Ribić napao medije: Pogledajte one u privatnom vlasništvu, vidjet ćete harangu protiv sindikata

Screenshot: HRT

DONEDAVNO prvi čovjek Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić danas je gostovao u emisiji Dobro jutro Hrvatska HRT -a i najavio prosvjednu povorku povodom Praznika rada koja je upravo pri samom kraju.

"Mi ćemo prosvjednom povorkom obilježiti jedno stanje u zemlji koje je neodrživo. 1. svibnja tome služi. Neki misle da današnji dan služi roštiljanju i odmaranju. Oni koji tako misle takvu si sudbinu zapravo pišu. Pišemo si takvu sudbinu kao društvo. Naše je da iskoristimo ovaj dan i skrenemo pozornost ljudima na sve nevolje koje im sustav pruža", kazao je Ribić.

Ribić: Medijska haranga protiv sindikata ostavlja posljedice u glavama ljudi

"U 19. stoljeću na radnike se pucalo na današnji dan ako bi izašli na ulice. Neki smatraju da se situacija vraća u to vrijeme kad se radnike nemilosrdno izrabljivalo", konstatirao je novinar.

"To je apsolutno točno. To mi u sindikatima jako dobro osjećamo. 90-tih godina nije bilo toliko govora mržnje i animoziteta prema sindikatima kao danas. Ako pogledate medije, pogotovo one u privatnom vlasništvu, vidjet ćete harangu protiv sindikata koja traje decenijama. Naravno da to ostavlja posljedice u glavama ljudi. Sindikati jesu u jednoj defenzivi no sindikalisti nisu. Vrijednosti koje pripadaju sindikatima da ih brane u društvu poput socijalne države i socijalnih prava su u defenzivi. Kod nas su ljudi senzibilizirani puno više za nacionalna nego za socijalna prava", dodao je.

"Ljudi bi trebali više vjerovati u moć organiziranog radništva, sindikati služe tome. Da brane ljudima njihova socijalna i demokratska prava", kazao je Ribić.