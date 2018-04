Više od pola milijuna stanovnika u BiH ugrožavaju skrivene mine, novca za razminiranje nema

Ilustracija: Hina

BOSNA i Hercegovina je, više od dva desetljeća nakon rata, i dalje europska država koja je najzagađenija minama, koje predstavljaju izravnu prijetnju za više od pola milijuna stanovnika, upozorili su u srijedu iz bosanskohercegovačkih i međunarodnih organizacija koje se bave razminiranjem, povodom 4. travnja koji se obilježava kao Dan svjesnosti o opasnosti od mina i pomoći žrtvama.

Bosanskohercegovački Centar za uklanjanje mina (BHMAC) objavio je kako je u toj zemlji trenutačno nesigurno više od tisuću četvornih kilometara njenog teritorija, odnosno 2,1 posto ukupne površine države.

Skriveno 75 do 80 tisuća mina

Procjena je kako je na toj površini i dalje između 75 i 80 tisuća skrivenih mina, odnosno eksplozivnih naprava, koje su prijetnja stanovništvu 129 općina, odnosno gotovo 1400 naselja.

"Kontaminiranost minama izravno utječe na sigurnost oko 545 tisuća osoba, odnosno 15 posto ukupnog broja stanovnika BiH", stoji u izjavi z BHMAC-a, u kojoj se navodi kako su najugroženije općine Doboj, Teslić, Maglaj, Usora, Zavidovići, Gornji Vakuf, Sanski Most, Velika Kladuša, Travnik i Ilijaš.

Skrivene mine su od 1992. ubile više od 8600 ljudi u BiH, a samo nakon rata prouzročile su smrt 613 osoba. Posljednje žrtve zabilježene su 2017. godine, kada su tako poginule tri osobe.

Nema novaca za razminiranje

Ranije je planirano da cijeli teritorij BiH bude očišćen od mina do kraja 2019., no to se nije dogodilo jer nije bilo dovoljno novca.

Ravnatelj BHMAC-a Saša Obradović kazao je kako nova strategija predviđa da taj proces bude dovršen do kraja 2025., no nužan preduvjet je osiguranje dovoljno sredstava kao i pirotehničara koji bi čistili sumnjive površine.

Iz delegacije Europske unije u BiH potvrdili su kako je uklanjanje mina u toj zemlji među projektima koje smatraju najvažnijim, jer je riječ o problemu koji nije samo sigurnosne naravi nego je i ozbiljna smetnja gospodarskom oporavku zemlje.

Od 1996. EU je za projekte razminiranja u BiH uložila 46 milijuna eura i spremna je nastaviti s tom potporom, potvrdili su iz delegacije u Sarajevu.