Visoki službenik Bijele kuće dao otkaz zbog optužbi bivših supruga za zlostavljanje

Screenshot: YouTube

VISOKI službenik Bijele kuće najavio je svoju ostavku dan nakon objave optužbi njegovih bivših supruga za fizičko i psihičko zlostavljanje u braku, javljaju američki mediji.

Tajnik osoblja Bijele kuće Rob Porter izjavio je u srijedu da će podnijeti ostavku zbog optužbi svojih bivših žena, iako je ustvrdio da one nisu točne: "Te nečuvene optužbe jednostavno su lažne", izjavio je Porter.

Njegove bivše supruge Colbie Holderness i Jennifer Willoughby iznijele su za Daily Mail optužbe protiv njega za fizičko i psihičko zlostavljanje tijekom braka.

Rob Porter, the White House staff secretary, said he would resign. The announcement came a day after a news account quoted his two ex-wives accusing him of physical abuse. https://t.co/zgek48PElC pic.twitter.com/FNtstrNbUp