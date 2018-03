Vlada će dati 3 milijarde naših kuna za stare avione. Za taj novac mogli smo dobiti 70 medicinskih helikoptera

Foto: EPA

HRVATSKA je donijela odluku da će potrošiti tri milijarde kuna za nabavku 30 godina starih borbenih aviona, i za to ima novca, ali je istovremeno jedna od rijetkih europskih zemalja, možda i jedina, koja nema hitnu medicinsku helikoptersku službu, nego se pacijenti u hitnim slučajevima prevoze vojnim transportnim helikopterima.



Hitna medicinska helikopterska služba ideja je koja već godinama ne nailazi na razumijevanje hrvatskih vlasti, iako je neusporedivo potrebnija od borbenih zrakoplova - samo na cestama svake godine pogine nekoliko stotina ljudi, a tu su još i razna druga hitna medicinska stanja, koja su pogotovo problematična za ljude koji žive na otocima.



Jedan helikopter opremljen za hitnu pomoć košta oko 5,5 milijuna eura, što znači da bismo za novac koji ćemo iskeširati Izraelcima za 30 godina stare vojne avione dobili više od 70 takvih helikoptera.







Toliko nam, naravno, nije potrebno. Prema riječima Mladena Turečeka, predsjednika Udruge HELP, koja zagovara uvođenje medicinske helikopterske službe na hrvatsko nebo, zadovoljavajuće bi bilo već i pet takvih helikoptera.



Naravno, helikoptere nije potrebno ni kupiti, nego ih se može unajmiti putem leasinga. Hrvatska je imala ponudu za leasing pet helikoptera zajedno s pilotima, i godišnja cijena tog aranžmana bila je 7,5 milijuna eura, kaže Tureček.



Svake godine oko 2 posto populacije u razvijenim zemljama treba hitnu medicinsku pomoć, a kada je spašavanje života u pitanju ključno je doći na vrijeme. Najbolje šanse za preživljavanje unesrećene osobe je ako ona stigne u bolnicu unutar tzv. zlatnog sata, odnosno 60 minuta od nastanka ozljede.



Gotovo sve zemlje Europe imaju hitnu helikoptersku službu



Helikopterske službe hitne pomoći imaju gotovo sve zemlje Europe. Njemačka takvu službu ima već gotovo 60 godina, i imaju oko 80 helikopterskih baza, Austrija ih ima 50, susjedna Mađarska ima pet baza...



Prije dvije godine u Hrvatskoj je završio pilot projekt kroz koji se testiralo korištenje helikopterske hitne pomoći i tijekom njega je provedeno više od 200 intervencija, no na tome je i ostalo. No zato smo sada dobili islužene borbene avione za cijenu 70 takvih helikoptera.