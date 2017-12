VLADA DEMANTIRALA VLASTITOG PREMIJERA Plenković je lagao na prošli Badnjak

Ilustracija: Index (Vlada.hr, Index)

"OTKUPIT ćemo cijeli MOL-ov paket Ininih dionica. Učinit ćemo to prema modelu koji smo već razradili, koji je financijski održiv i koji u konačnici neće povećati javni dug RH", rekao je premijer Andrej Plenković na dramatičnoj izvanrednoj konferenciji za novinare koja je održana na Badnjak prošle godine.



Plenković demantirao sam sebe



Kada smo ovog tjedna upitali vladu da nam pojasni model otkupa Ine, za koji je Plenković tada rekao da je već razrađen, kao i da će detalje objaviti vrlo skoro, odgovorili su nam kako tog modela zapravo - nema. Odnosno da bi model tek trebao biti predložen, a predložit će ga savjetnik kojeg odabere vlada. Štoviše, vlada nam jutros nije uspjela ni objasniti koji bi uopće bili kriteriji odabira budućeg modela otkupa dionica osim jednog. Da ne optereti javni dug.



Ured vlade tako je demantirao vlastitog premijera koji nije govorio istinu kada se obratio javnosti za prošli Badnjak. No krenimo redom.

Šokantna presica za Badnjak



Prošle godine na Badnjak premijer Plenković, sasvim neočekivano u popodnevnim satima, obavijestio je medije kako će u 17.45 sati u Banskim dvorima dati vrlo važnu izjavu za novinare. Tada nije bilo poznato o čemu bi premijer mogao govoriti. Nešto poslije 18 sati, taman prije središnjih dnevnika nacionalnih televizija, Plenković je objavio kako je odlučeno da vlada vraća Inu u hrvatske ruke. Bila je to vijest dana.



"To vam danas priopćavam u neuobičajeno vrijeme, na Badnjak. To je zbog toga što smo danas dobili obavijest od našeg pravnog tima da je donesena odluka u postupku Republike Hrvatske protiv mađarske naftne i plinske kompanije MOL pred arbitražnim sudom Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo (UNCiTRAL)", otkrio je Plenković prije godinu dana naglašavajući da je njegova odgovornost prema hrvatskoj javnosti da ih o tome obavijesti.

Plenković i veliki kršćanski blagdan



"Iako je danas veliki kršćanski blagdan, moram vas obavijestiti o strateškoj odluci Vlade RH o kupnji Ine", rekao je tada Plenković. Jedino što je tada otkrio bilo je da model postoji i da neće opteretiti javni dug.



"Stoga će hrvatska vlada pokrenuti proces otkupa cjelokupnog udjela MOL-a u Ini, prema modelu koji smo već razradili, koji je financijski održiv, a koji u konačnici neće povećati javni dug Hrvatske", rekao je tada Plenković najavivši da bi uskoro trebao objaviti i detalje modela.

Kako smo zbog pravosuđa izgubili arbitražu



Podsjetimo da je povod bio gubitak međunarodne arbitraže za slučaj Ina-MOL. Spor pred Međunarodnim sudom za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu pokrenuo je 2013. MOL protiv Hrvatske zbog "kršenja obveza i postupaka u vezi s MOL-ovim investicijama u Hrvatskoj". MOL je smatrao da hrvatska vlada nije ispunila obveze iz Glavnog ugovora o plinskom poslovanju i njegovih dodataka na koje se obvezala 2009. godine i da je zbog toga pretrpio štetu od najmanje dvije milijarde kuna.

Država se tada obvezala da će od Ine preuzeti skladištenje i prodaju plina i otkupljivati cjelokupnu Ininu domaću proizvodnju plina po tržišnim cijenama, u razdoblju od 15 godina. Bio je to sporan dogovor, nepovoljan za Hrvatsku, a koji je tada dogovorio bivši hrvatski premijer Ivo Sanader.



Hrvatska vlada nakon toga pokrenula je spor protiv MOL-a na arbitražnom sudu komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo u Ženevi. Na kraju smo spor izgubili na temelju činjenice da nismo mogli dokazati da su ugovori sklopljeni 2009. godine u vrijeme Sanadera nastali kao plod koruptivnih aktivnosti. Hrvatski sudovi, u slučaju Sanadera, do danas nisu donijeli nijednu pravomoćnu presudu, što je međunarodni arbitražni sud uzeo u obzir.

Htio je da ispadne kako vlada zna što radi



No zašto se tada Plenković dramatično obratio hrvatskoj javnosti, tvrdeći da ima rješenje, do danas nije sasvim jasno. Ni tada, a ni danas nije jasno koliko bi trebali platiti Inu. Posebno je bitno kako je Plenković tada rekao kako postoji model koji je razrađen te se tako stekao dojam kako je vlada već poduzela gotovo sve da bi realizirala svoj plan. Samo se čekao povod da se to objavi javnosti.Sudeći prema odgovoru koji smo jutros dobili iz vlade, Plenković tada nije govorio istinu.Naime, Ministarstvo financija tek je u fazi odabira investicijskog savjetnika, a taj savjetnik trebao bi predložiti i model otkupa dionica Ine, odnosno povratka Ine u hrvatske ruke.

Gotovo mjesec dana nakon što su objavili da imaju razrađen model, osnovali Savjet



"Upravo od investicijskog savjetnika vlada očekuje da se na temelju analize i evaluacije vrijednosti MOL-ovih dionica u Ini predloži model mogućeg otkupa dionica te moguće njihove naknadne prodaje strateškom partneru. Vlada je od početka isticala da model mogućeg otkupa dionica mora biti onaj koji ne dovodi do povećanja javnog duga te je u tom smislu taj kriterij definiran i u Pozivu za podnošenje ponuda", kažu nam jutros iz ureda vlade. O otkupu dionica MOL-a govori se kao o mogućnosti, odnosno nije sasvim jasno hoće li vlada uopće otkupiti dionice.



Iako se prije godinu dana stekao dojam kako je povratak Ine već gotova stvar jer vlada ima plan, sada nam kažu da je ipak riječ o "složenom procesu" te da "vlada pristupa postupno, ali s jasnim ciljem – Inom u službi razvoja hrvatskog gospodarstva".



"Vlada je na svojoj sjednici 19. siječnja 2017. i osnovala Savjet za pregovore s Mol Hungarian Oil&Gas PLC vezano uz mogući otkup dionica koje drži Mol Hungarian Oil&Gas PLC u Ini Industrija nafte d.d. Zadatak je Savjeta davanje smjernica, poduzimanje mjera i aktivnosti te predlaganje vladi donošenja odluka vezano uz pripremu, provedbu i financiranje postupka mogućeg otkupa dionica koje drži MOL u Ini. Savjet je do danas održao četiri sastanka, a slijedom posljednjeg sastanka Savjeta, vlada je na svojoj sjednici 13. prosinca 2017. prihvatila Informaciju Savjeta u vezi slanja Poziva za podnošenje ponuda za pružanje savjetničkih usluga vladi u vezi s mogućom kupnjom dionica Ine i mogućom naknadnom prodajom kupljenih dionica strateškom partneru", kažu nam iz vlade o koracima koji su poduzeli nakon što je premijer rekao da "vlada ima već razrađen model povratka Ine u hrvatske ruke".

Otkupa dionica Ine tek je mogućnost



Nedavno je Ministarstvo financija uputilo Poziv za podnošenje ponuda na adrese osamnaest domaćih i stranih financijskih institucija koje posjeduju relevantno iskustvo u sličnim transakcijama. Ponude se primaju do 15. siječnja 2018. Vlada je još prije zadužila Ministarstvo financija i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike da slijedom analize primljenih ponuda vladi predlože donošenje odgovarajućih odluka u smislu angažiranja investicijskog savjetnika.



"Konkretni zadaci savjetnika podijeljeni su – u skladu s Pozivom – u tri faze, i to na zadatke u fazi pripreme za transakciju, u fazi izvršenja transakcije kupnje dionica te potencijalno u fazi izvršenja transakcije naknadne prodaje dionica strateškom partneru", kažu nam na kraju iz vlade.



Plenković nakon šokantne presice nije bio previše rječit oko otkupa Ine. Ponekad bi spomenuo kako traže savjetnike koji bi trebali pomoći ako ikada dođe do otkupa dionica.