Vlada o odnosu potpredsjednice Dalić i okrivljenog Kuštraka: "Sve je to slučajnost"

UREDU vlade trebalo je gotovo dva tjedna da nam odgovori na upit o odnosu potpredsjednice vlade Martine Dalić i četvrtog okrivljenika u slučaju Agrokor Damira Kuštraka.



Naime, u vladi i dalje tvrde da potpredsjednica vlade Dalić nije bila na sastanku s Kuštrakom nego inzistiraju na formulaciji "slučajnog susreta na javnom mjestu". Isto tako, vlada nema namjeru posebno ispitivati postoji li veza između potpredsjednice vlade i osumnjičenog u aferi Agrokor s obzirom na to da je Kuštrak prvog radnog dana nakon sastanka s Dalić počeo prebacivati vlastitu imovinu na suprugu i druge osobe, a što se spominje u službenom spisu suca istrage.



No, krenimo redom.



Prvog radnog dana nakon susreta s Dalić, darovao stan supruzi



Krajem godine svim osumnjičenicima u procesu protiv Ivice Todorića Županijski sud u Zagrebu blokirao je sve nekretnine, automobile i račune. Blokirana je tako imovina Tomislava Lučića, Ljerke Puljić, Damira Kuštraka, Piruške Canjuge, Ivana Crnjca, Ante Todorića, Mislava Galića, Hrvoja Balenta, Ivana Todorića, Alojzija Pandžića, Olivija Discordije, Sanje Hrstić, Marijana Alagušića, Ivice Sertića, ali i Ive Balent koja za sada nije obuhvaćena istragom.



Iz Rješenja Županijskog suda u Zagrebu koji je blokirao imovinu svih osumnjičenih u slučaju Agrokor, posebno je naglašen slučaj Damira Kuštraka.



"Damir Kuštrak u studenome 2017. godine izvršio je prijenos vlasništva za svoje tri nekretnine, od čega nekretninu upisanu u zk.ul. 778 k.o. Virje i nekretninu upisanu u zk.ul. 6354 k.o. Virje na osobu Snježanu Peršinović, a nekretninu upisanu u zk.ul. 10289 k.o. Grad Zagreb na Zvjezdanu Kuštrak", stoji u Rješenju Županijskog suda u Zagrebu. Sudac istrage došao je do saznanja da gotovo svi osumnjičeni u slučaju Agrokor rade sve kako bi od sebe formalno otklonili vlasništvo na svojoj imovini, a sve kako bi osujetili naplatu tražbine od Agrokora.



Dalić je ključna osoba u aferi Agrokor



Zaključio je da je realno očekivati da će se to nastaviti i dalje, odnosno da će osumnjičeni pokušati spriječiti ili znatno otežati naplatu tražbine tako da će svoju imovinu otuđiti, prikriti ili opteretiti. Kuštrak je darovao svoj stan vlastitoj supruzi, a to je napravio 13. studenog prošle godine u ponedjeljak. Samo dva dana prije, u subotu, susreo se s potpredsjednicom vlade Dalić u zagrebačkom Kaptol centru.





U vrijeme kada se Kuštrak sastao s Dalić, istraga protiv Todorića, njega i ostalih još uvijek nije bila pravomoćna. Također, početkom studenog nije bilo za očekivati da će ostalim osumnjičenicima biti blokirana imovina.Naime, od svih osumnjičenika Županijski sud u Zagrebu blokirao je tek imovinu Ivice Todorića i to 19. listopada, dvadeset dana prije susreta Dalić i Kuštraka.Kuštrak u prebacivanje imovine nije krenuo odmah nakon blokade Todorićeve imovine, nego je to napravio nakon sastanka s Dalić. Potpredsjednica vlade Dalić osobno je involvirana u slučaj s obzirom na Lex Agrokor i postavljanje vladina povjerenika. U DORH-u su nas nedavno uputili na to da sva pitanja vezana za sastanak Dalić i Kuštraka uputimo na vladu. Gotovo dva tjedna čekali smo odgovor vlade.

Iscrpni odgovori vlade



Na izravan upit dovodi li vlada u vezu sastanak Dalić i Kuštraka s darovnicom Zvjezdani Kuštrak koja se spominje u Rješenju suca istrage, bili su vrlo temeljiti.



"Ne!" glasio je iscrpan odgovor iz ureda vlade, a koji smo čekali 11 dana. Drugo pitanje odnosilo se na redovna policijsko-sigurnosna izvješća, a koja se tiču Agrokora. Zanimalo nas je ima li Dalić uvid u te spise kao članica užeg kabineta vlade i ministrica gospodarstva. Vlada je opet bila temeljita i transparentna u svom odgovoru.



"Nema", glasio je odgovor što je zapravo vrlo čudno s obzirom na to je da Dalić ne samo potpredsjednica vlade nego je i kao ministrica gospodarstva zadužena upravo za Agrokor.

Tajne službe prije tri mjeseca bavile se Dalićkinim mailovima



Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) je primjerice ove jeseni bila vrlo temeljita oko provjere nekih navoda za Martinu Dalić, no sada ih to, čini se, neće zanimati.

Podsjetimo, prije točno tri mjeseca djelatnici Sigurnosno-obavještajne agencije i Zavoda za informacijsku sigurnost, a na zahtjev vlade, pročešljali su komunikacijske uređaje potpredsjednice Dalić u potrazi za porukama koje bi ukazivale na prijetnje prema Ivici Todoriću. Premijer je angažirao tajne službe nakon što je Todorić putem svog bloga optužio potpredsjednicu vlade i ministricu gospodarstva da je 28. ožujka u 2:30 sati mailom jednom članu Uprave Agrokora prijetila uhićenjem ako se ne potpiše Lex Agrokor.



Puno je toga bilo čudno u toj provjeri. Naime, SOA gotovo nikada ne odgovara na pitanja vezana za sigurnosne provjere. Njihovih priopćenja o opsegu njihova posla gotovo da i nema. No kada je na red došao zahtjev premijera, odlučili su se javno očitovati. Vjerojatno prvi put. Njihova pretraga išla je korist člana vlade.



Vlada i dalje krije ključne informacije oko Agrokora



Vlada sada kod "slučajnog" susreta Dalić i Kuštraka, iako su viđeni kako sjede na kavi u kafiću Kaptol centra, i dalje lovi u mutnom što sada postaje već i tradicija slučaja Agrokor.



I dalje ne znamo tko je u ministarstvu Martine Dalić pisao trenutno najbitniji zakon u RH, Lex Todorić, ne znamo ni kada se počeo pisati ni kada je vlada zapravo doznala za teško stanje u toj tvrtki.

Ne znamo gotovo ništa o detaljima pregovora Todorića s predstavnicima vlade, a kriju se informacije oko ministra financija Marića koji i dalje sjedi u vladi, iako je bio jedan od bitnih ljudi Todorićeva Agrokora...