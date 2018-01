Vlada obećala jeftinije automobile od 1.1., ali nisu donijeli propis koji bi to omogućio

Foto: 123RF, Patrik Macek/PIXSELL

VLADA je još u prosincu prošle godine obećala da će od 1. siječnja na snagu stupiti niže trošarine na nove i rabljene automobile. To se nije dogodilo, i to zato što vlada nije donijela uredbu kojom bi se to omogućilo.



Podsjetimo, Zakon o posebnom porezu na motorna vozila izmijenio je sabor još u prosincu te je on stupio na snagu, no još uvijek se čeka vladina uredba.

Istovremeno, obustavljena je prodaja automobila diljem hrvatske. Iz auto-kuća upozoravaju kupce da ne žure s kupnjom automobila, već da pričekaju vladinu uredbu.



S manjim trošarinama, pojeftiniti bi trebali i novi i rabljeni automobili iz uvoza.



Kada će pojeftiniti automobili?



Iz vlade poručuju - uredba će na vladi biti u četvrtak, a odluka stupa na snagu u petak. Za RTL iz ministarstva poručuju da "sve ide po planu". "Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila je u fazi izrade te se očekuje njezino usvajanje i stupanje na snagu", stoji u priopćenju Ministarstva financija.



Što znače izmjene zakona?



Slijedom izmjena, trošarina na stjecanje rabljenih vozila zamjenjuje se upravnom pristojbom koja će se plaćati kod registracije, a koja je od 1. siječnja 2018. trebala biti 50 posto niža u odnosu na sadašnju.



Upravna će se pristojba plaćati u tijelu nadležnom za registraciju vozila, obračunavati temeljem starosti vozila, odnosno godine proizvodnje i snage motora, a visinu će joj odrediti uredba koja se tek treba donijeti.



Promjena vlasništva nad rabljenim vozilom sada uključuje najmanje četiri koraka na tri adrese, ovjeru potpisa na kupoprodajnom ugovoru kod javnog bilježnika, koji se potom predaje Poreznoj upravi koja izdaje rješenje o razrezu poreza koji se plaća u pošti, a potom policija obavlja prijenos vlasništva.Prema podacima Ministarstva financija, u 2016. bilo je oko 210 tisuća slučajeva oporezivanja odnosno izdanih rješenja s osnove trošarina na promet rabljenih vozila, a prihod s tog naslova iznosio je 194 milijuna.Da bi izmjene trebale donijeti manji trošak poreznim obveznicima potvrđuje projekcija da bi prihod od trošarina trebao biti manji za oko 100 milijuna kuna, dakle gotovo se prepolovljuje."Naime, predlaže se, umjesto posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila, plaćanje upravne pristojbe prilikom 3 registracije vozila na ime stjecatelja vozila kako bi se ubuduće pojednostavio i skratio administrativni postupak obavljanjem svih radnji na jednom mjestu. Dakle, nije riječ o novom nametu već transformaciji davanja koje se plaća prilikom stjecanja rabljenih motornih vozila. Nadalje, u slučaju kupoprodaje rabljenog motornog vozila nije više potrebno ovjeravati potpis prodavatelja kod javnog bilježnika već, nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora, kupac s istim kod tijela nadležnog za registraciju motornih vozila obavlja prijenos vlasništva, odnosno registraciju motornog vozila na svoje ime. Stoga, obračun i kontrolu naplate upravnih pristojbi obavljat će tijelo nadležno za registraciju motornih vozila.Dosadašnja osnova za plaćanje poreza je tržišna cijena motornog vozila koja se utvrđuje uvidom u podatke Eurotax-a te se izmjenom oblika javnog davanja iz poreza u upravnu pristojbu utvrđuju posebni kriteriji za naplatu upravne pristojbe.Visina upravne pristojbe koja će se plaćati prilikom registracije rabljenog motornog vozila na ime stjecatelja istog, izračunavat će se prema propisanom iznosu upravne pristojbe u kunama po kilovatu (KW) ovisno o godini starosti (godina starosti izračunava se prema godini proizvodnje vozila odnosno godinu starosti rabljenog motornog vozila čini tekuća godina umanjena za godinu proizvodnje, a ukoliko je tekuća godina jednaka godini proizvodnje, smatra se da je vozilo staro jednu godinu). Upravna pristojba propisat će se u Tarifi upravnih pristojbi iz Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi, a podredno se primjenjuju i odredbe Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/16).Na temelju podataka iz 2016. godine, prihod s osnove posebnog poreza na promet rabljenih motornih vozila iznosio je 193.780.651,76 kuna, a projekcija ukupnog prihoda od naplate upravne pristojbe prilikom stjecanja rabljenog motornog vozila, prema kriterijima starosti vozila i snage motora vozila, iznosi 100 milijuna kuna.Time se, u pravilu, za porezne obveznike očekuje smanjenje tereta javnog davanja odnosno očekuje se plaćanje upravne pristojbe u procijenjeno 50% manjem iznosu od iznosa dosadašnjeg posebnog poreza na stjecanje rabljenog motornog vozila", stoji u dokumentu.