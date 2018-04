Vlada plašila Rusima pa im onda isporučila Agrokor

Foto: FAH, Pixsell/Marko Lukunić



VLADA je donijela Lex Agrokor da se suprotstavi ruskom utjecaju, da bi godinu dana kasnije prema nacrtu nagodbe ruske banke postale najveći vlasnici Agrokora.



Informacija o ruskoj opasnosti u javnost je bila plasirana preko neslužbenih izvora, no da je bila i konkretno izgovarana upozorio je SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić.



Na raspravi o opozivu Martine Dalić, koju je dan kasnije, s tijesnih 76 glasova HDZ ipak sačuvao, Hajdaš Dončić prisjetio se sastanka opozicije s premijerom održanog 31. travnja 2017. godine.



Plenković govorio geostrateškoj igri preko koje ulazi ruski kapital



"Premijer Plenković je na početku krize oko Agrokora upozoravao da se radi o važnoj geostrateškoj igri kroz koju ruski kapital želi preko Agrokora ući u stratešku hrvatsku tvrtku i da je to realna opasnost za hrvatske gospodarske interese, pa čak i za nacionalnu sigurnost. Danas, nakon godinu dana petljanja oko Agrokora, prema tzv. nacrtu nagodbe dogodilo se upravo to – u većinsku vlasničku strukturu Agrokora ulazi taj isti ruski kapital o kojem je premijer Plenković govorio kao o realnoj opasnosti", kazao je SDP-ovac.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Vladu smo upitali jesu li otvoreno opoziciju plašili Rusima, koji su sada postali ključni partner Banskim dvorima odnosno povjereniku, a oni odgovaraju: "Navodi koje spominjete neistiniti su i netočni".Ponovno smo kontaktirali SDP-ovog zastupnika koji ne odustaje od onog što je rekao u parlamentu: "Naravno da su govorili da je geostrateški interes Hrvatske da se spriječi ruski utjecaj. O tome je bilo riječi, nisam retardiran. I kolege Grbin i Bauk bili su sa mnom na tom sastanku, i oni vam to mogu potvrditi", rekao je.Uoči izglasavanja Lex Agrokora, Ivica Todorić je bio potpisao standstill aranžman s bankama i na inicijativu najvećeg kreditora Sberbanka angažirao konzultanstku kuću Alvarez&Marsal za restrukturiranje kompanije. Donošenjem Lexa, Todorić ga je ipak aktivirao, danas tvrdi da je bio prisiljen.Prvi vladin povjerenik Ante Ramljak, bio je izbacio Ruse iz igre, da bi se s njima nakon njegove ostavke ipak postigao dogovor koji bi u srpnju trebao rezultirati nagodbom. Ruske banke postat će najveći vlasnici Agrokora, što su trebale i prije godinu dana.Razlika je samo u tome što je vladina uprava u međuvremenu potrošila stotine milijuna kuna za savjetnike, i što su vlasnici obveznica koji su osigurali roll up, ostvarili visoku zaradu.