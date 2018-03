Vlada potvrdila: Kupujemo izraelske vojne avione za tri milijarde kuna

Foto: IDF, Patrik Maček/ Pixsell, 123rf



NA SJEDNICI vlade koja je počela u 8:30 donesena je odluka o kupnji izraelskih vojnih aviona. Odluka je donesena jednoglasno. Riječ je o 12 polovnih aviona F16 za koje ćemo izdvojiti tri milijarde kuna.

Tijek događaja

09:16 Vlada je, što se tiče opoziva Martine Dalić, stala na stranu svoje ministrice.

"Riječ je o petoj inicijativi za izglasavanje povjerenja članovima ove vlade ili cijeloj vladi", rekao je Plenković dodavši da je vlada na njenoj strani.

09:15 Usvojena je točka o novom kreditiranju HAC-a.

09:02 Odluka je donesena jednoglasno. Hrvatska kupuje izraelske vojne avione.

09:02 Medved je rekao da je ponosan.

"Nakon Domovinskog rata ovo je jedna odluka koja stvara perspektivu", o ratu je pričao Medved.

"U potpunosti podržavam, zahvaljujem se i čestitam na transparentno vođenom postupku. Naglašavam vama gospodine predsjedniče, ovo je odluka koja će biti zabilježena. Ovo je zaista povijesni dan za Hrvatsku", rekao je Medved.

09:00 "Ministarstvo financija je od početka informirani. Skupa smo analizirali financijski aspekt", rekao je Zdravko Marić. Dodao je da su iznosi potrebni za rate već predviđeni u postojećem proračunu.

"Vodila se briga o ukupnoj slici javnih financija i fiskalnoj politici tako da smo već ove godine u prijedlogu državnog proračuna za 2018. s projekcijama za 2019,. predvidjeli iznose od po 350 milijuna kuna u svakoj od te dvije godine kao pretpostavka plaćanja određenih rata već u ovom trenutku", rekao je Marić.

08:50 "Ovo je povijesni dan za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, zadržali smo sposobnost nadzora zračnog prostora i tradiciju borbenog zrakoplovstva. Ova odluka je priuštiva i u ovom trenutku najbolja za nas", rekao je Krstičević.



"Hrvatsko ratno zrakoplovstvo od danas ima svijetlu budućnost, a Hrvatska vojska radi veliki tehnološki iskorak u korak sa Zapadom", istaknuo je.



Uvjeren je da je donesena najbolja odluka za cijelo hrvatsko društvo jer se imalo razumijevanja za sve segmente društva- školstvo, zdravstvo, poljoprivredu.



"Mi smo u ovaj projekt investirali puno i cijelo vrijeme provodili ga transparentno. Svi ponuditelji su imali iste uvjete", istaknuo je.



Ponovio je kako je cilj da 2020., kada prvi put Hrvatska predsjeda EU i slavi 25 godina od vojno-redarstvene operacije Oluja, prvi moderni zrakloplovi četvrte generacije budu u rukama hrvatskih pilota.



Vlada zadužuje MORH da provede sve potrebne radnje vezano za sklapanje ugovora uzmeđu RH i Izraela o nabavi višenamjenskog borbenog zrakoplova.



S borbenim avionima Hrvatska ima sposobnost prevenirati rat, spriječiti sukob i razaranje, zaštititi granice, ljude i čuvati mir. To je stvar nacionalnog ponosa i naša odgovornost prema budućim generacijama, poručio je.



Riječ je o odluci o zadržavanju sposobnosti samostalnog nadzora i zaštite zračnog prostora RH i tradicije borbenog zrakoplovstva, koja je odgađana 15-ak godina.



Dodao je i kako se ovom odlukom osniva radna skupina radi pripreme ugovora o posebnoj gospodarskoj suradnji između Hrvatske i Izraela u vezi s nabavom višenamjenskog borbenog aviona te povjerenstvo za praćenje poslovno- gospodarske suradnje o njezinoj realizaciji.

08:45 "Ovdje želim kazati da je ovo odluka koja je odgađana niz godina. Iz niza razloga je nisu poduzele brojne vlade. Mi smo lani temeljito raspravili ovu temu, ocijenili koje su stvarne potrebe HV-a. Donijeli smo odluku da je potrebno zrakoplovstvo, da postojeće stanje ne udovoljava kriterijima. Stoga smo u jednom transparentnom procesu proveli proceduru koju je vodilo Ministarstvo obrane. Proces je trajao skoro godinu dana, dobili smo ponude iz četiri zemlje: Grčke, Izraela, Švedske i SAD-a. Pregledano je sve iz svih mogućih aspekata", rekao je Plenković.



Nahvalio je odluku da se avioni kupe od Izraela.



"Radi se o avionima F16. Riječ je o avionima koji će doći potpuno prilagođeni NATO standardima", rekao je Plenković dodavši da će trajati najmanje 25 godina. No, dodao je da je uvjeren da će, zahvaljujući tehnološkom napretku, ovi avioni čuvati nebo do polovice stoljeća.

Rekao je da će nas avioni godišnje koštati 50 milijuna dolara.

08:40 "Gotovo dvije trećine članica EU proglasile su jednog ili više diplomata Rusije nepoželjnim osobama. To je donijela i Hrvatska. Solidalizirali smo se s Velikom Britanijom. To je jedna jasna poruka pripadništva Hrvatske EU i NATO-u", rekao je Plenković dodavši da je Hrvatska to učinila na temelju informacija koje su dobili od Britanije.

Evo i cijelog dnevnog reda.



1. Prijedlog odluke o nabavi višenamjenskoga borbenog aviona



2. 2.1. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod kreditodavatelja: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Splitska banka d.d., Split, OTP banka d.d., Zadar, Croatia banka d.d., Zagreb i Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag, radi refinanciranja postojećih kredita



b)Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Splitska banka d.d., Split, OTP banka d.d., Zadar, Croatia banka d.d., Zagreb i Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi refinanciranja postojećih kredita



2.2. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod kreditodavatelja: Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb i Splitska banka d.d., Split, radi refinanciranja postojećih kredita

b) Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja: Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb i Splitska banka d.d., Split, za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o., radi refinanciranja postojećih kredita



2.3.a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. za kreditno zaduženje kod kreditodavatelja: Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb i Splitska banka d.d., Split, radi refinanciranja postojećih kredita

b) Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja: Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb i Splitska banka d.d., Split, za kreditno zaduženje društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., radi refinanciranja postojećih kredita



3.Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja dr. sc. Martini Dalić, potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministrici gospodarstva, poduzetništva i obrta u Vladi Republike Hrvatske (predlagatelji: 37 zastupnika u Hrvatskome saboru) – davanje očitovanja Hrvatskome saboru





4. Prijedlozi odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u:a) djelatnosti socijalne skrbib) ustanova kulture

5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju obilježavanja Stogodišnjice Prvoga svjetskog rata



6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima



7. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za otpis potraživanja prema trgovačkom društvu Prvomajska - Jager d.o.o., Raša



8. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:



a) Prijedlog zakona o dopunama Zakona o radu (predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a u Hrvatskome saboru)

b) Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o obveznim odnosima (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)

c) Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osobnom identifikacijskom broju (predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a i Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskome saboru)



9. Izvješće o provedbi mjera iz Programa provedbe Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014. - 2020.), za razdoblje od 2014. do 2016. godine, za 2016. godinu



10. a) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Socijalističke Republike Vijetnam o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu



b)Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Socijalističke Republike Vijetnama o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak



11. Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o suradnji u području poljoprivrede



12. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta 2. zahtjeva za produljenje roka razminiranja Republike Hrvatske Odboru Ujedinjenih naroda za implementaciju članka 5. Konvencije o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovu uništenju



13. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad obilježavanjem 400. godišnjice početka Tridesetogodišnjeg rata (Zagreb, 9. i 10. travnja 2018. godine)

14.Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:



a) Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s iznosom komunalne naknade

b) Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s uklanjanjem industrijskoga agregata s lokacija Busišta 2 i Biljane Donje.



Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:



1.a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu

b)Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu



2. Kadrovska pitanja